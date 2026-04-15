北韓批日本外交藍皮書「嚴重挑釁」重申不放棄核武

日本上週在年度「外交藍皮書」闡述反對北韓核計畫，北韓今天指控日本「嚴重挑釁」、「侵犯主權」，強調其核武發展路線不可逆轉，也不會放棄。

法新社報導，日本與北韓並未建立正式外交關係，北韓經常批評日本過去在朝鮮半島的殖民統治，不過此一時期已隨第二次世界大戰結束而告終。

日本外務省上週發布年度「外交藍皮書」闡述官方立場，重申反對北韓擁有核武。

北韓中央通信社（Korean Central News Agency）引述未具名外交部官員聲明指出，上述立場是對「我們神聖國家主權、安全利益與發展權利的嚴重挑釁」。

聲明中表示，北韓「強化國防能力的措施…屬於自衛權一部分」，指責日本藍皮書「充斥典型流氓式邏輯與荒謬」。

北韓堅持不放棄核武軍火，稱其發展路徑「不可逆轉」，矢言持續強化相關能力。

日本在藍皮書中，亦對北韓以兵力與彈藥支援俄羅斯攻擊烏克蘭感到憂心。

日本在文件中也調整對中國的描述，10年來首度將中國稱為「重要鄰國」，而非「最重要的兩國間關係之一」。

日本此舉反映日中關係持續惡化。去年11月，日本首相高市早苗曾表示，若「台灣有事」伴隨對方使用武力的情況，有可能構成日本能行使集體自衛權的「存亡危機事態」。