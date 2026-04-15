日本京都失蹤男童遺體確認 現階段死因不明

日本京都府南丹市失蹤多日的11歲男童13日在山區被發現遺體，經司法解剖後，昨天傍晚確認身分。警方表示，死因目前判定為「不明」，死亡時間推估為3月下旬，遺體未發現明顯刺傷等重大外傷，現階段無法立即認定是否涉及刑案，並沒有完全排除意外可能性。

關西電視台報導，京都府警方表示，男童的死因目前判定為「不明」，也就是現階段無法確定具體死因。至於死亡時間，警方表示大致落在3月下旬，也就是21日至31日之間。

此外，由於遺體未發現明顯的重大外傷，警方表示目前無法立即判斷是否涉及刑事案件，「不能100%排除意外的可能性」。至於男童身上的衣物，警方也表示「沒有明顯損傷」。

失蹤男童就讀於南丹市立園部小學，3月23日由父親送至學校後失去行蹤。29日發現他上學使用的背包，4月12日又找到疑似失蹤當時所穿的鞋子。由於他的隨身物品被發現的地方相距遙遠，又缺少目擊情報，使得案情愈來愈撲朔迷離。終於，警方13日發現一具疑似兒童的遺體，14日經確認為失蹤男童。

週刊「女性自身」記者走訪發現遺體的地點，周圍有水田與山林環繞，附近沒有高樓，視野開闊。該地點距離學校約1.7公里，如果要上學必須搭乘學校巴士，不過周邊住戶稀少，幾乎沒有小孩居住，如果有沒見過的孩子出現在附近，很容易被住戶發現，但完全沒有相關情報。而且，現在的孩子不會跑到山上去玩，基本上都是回家打遊戲。

遺體被發現的地方，是一條通往山裡的道路，盡頭有一個池塘，但並不是一直延伸的路，而是繞一圈又回到原路，走路大約10分鐘左右。

一名在當地居住多年的60多歲男子表示，「我小時候會在池邊玩，但現在連當地人也幾乎不會進去，只有附近務農的人會來。這個時期正好農忙，每天都有人到田裡，如果有可疑人物應該很快就會傳開。如果有陌生人走那條路，除非對地形很熟、而且是在晚上，不然很容易被發現。」

至於男童有沒有可能自己迷路，他表示，「我認為絕對不可能。通往池塘的那條路，只有當地人或熟悉地形的人才會進去。」

另有一名80歲居民表示，「發現遺體的地方，我平常也會帶狗去散步，但幾乎沒有人會去。如果有孩子在附近或倒在那裡，狗應該會叫，但都沒有，沒被發現真的很不可思議。我實在不認為遺體已經在那裡很久。我覺得是熟悉地形的人把遺體運來丟棄的。」

另一方面，關於失蹤男童的家庭背景，鄰居透露，據了解男童為母親與前夫所生，與再婚的男童繼父在京都府一間工廠相識。