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美方提伊朗暫停濃縮鈾20年？川普：伊朗永遠不能擁有核武

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國總統川普。（美聯社）
美國總統川普。（美聯社）

美伊之間尚未達成和平協議，美國紐約時報稱伊朗不同意美國要求暫停濃縮鈾20年，不過美國總統川普14日表示，他要求的是伊朗永遠不能取得核子武器，並表示，他不希望伊朗有勝利的感覺。

紐約時報報導指出，美伊在周末於巴基斯坦舉行的談判中，雙方對於伊朗的核子計畫持不同意見，伊朗提出可以暫停濃縮鈾活動5年，但遭到美方拒絕，認為應該將時限拉長到20年，不過川普14日接受紐約郵報訪問時表示，他不認可20年這個數字，指他一直表達伊朗不能擁有核子武器。

被問及提供暫停期能鼓勵伊朗達成協議，川普回答說，他不希望伊朗有勝利的感覺。

不過，川普指出，美伊可能在2天內再度展開談判，稱美方代表有可能回到巴基斯坦；川普並把居中協調的功勞歸功於巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾（Asim Munir）。

美國 紐約時報 美方

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