聽新聞
0:00 / 0:00

航空業世紀併購？聯航喊併美航 掀反壟斷疑慮

聯合報／ 編譯劉忠勇／綜合報導
聯合航空和美國航空名列美國四大航空公司，合計占有超過3分之1的市場。兩者若合併，將成為全球最大的航空公司。美聯社
聯合航空和美國航空名列美國四大航空公司，合計占有超過3分之1的市場。兩者若合併，將成為全球最大的航空公司。美聯社

彭博引述知情人士報導，美國聯合航空執行長柯比已拋出和美國航空合併的大膽構想，這即使在親商的川普政府執政之下，也勢必面臨嚴格審查。

暫不清楚聯航是否已向美航提出任何正式接觸，也不清楚是否已啟動尋求交易的程序。知情人士說，柯比已向川普政府高官推銷這個構想。路透報導，柯比二月下旬會晤美國總統川普時，就提出上述合併的可能性。

聯航和美航名列美國四大航空公司，市占率共逾三分之一，這兩家航空巨頭的合併案將引發嚴重的反壟斷疑慮。根據航空數據公司ＯＡＧ的資料，若計入國際航班，聯航和美航在去年已是全球運能最大的兩家航空業者，合併後的規模將遠超過排名第三的達美航空

柯比三月發給員工的公告中提到，隨著油價和燃料價格飆漲，聯航可從產業大洗牌中獲益，並可能帶來收購機會。柯比三月廿四日接受彭博電視訪問時說，「我們會在那裡接手部分資產，這對他們來說可能是雙贏」。被問到這是否表示要收購整家公司，他說「再看看」。

路透引述一位接近白宮的人士指出，白宮對這項潛在合併案存疑，理由是在川普政府擔心，航空燃油價格飆升會在十一月期中選舉前推高票價，此舉又將對競爭和票價產生影響。業界官員私下表示，合併案要獲准極其困難，可能會面臨工會、同業、國會議員與機場的反對等。

聯航市值約為三一○億美元，美航七十四億美元。聯航股價今年以來下跌百分之十五，美航則重挫百分之廿七。彭博上述報導刊出後，美航股價在盤後交易一度大漲百分之十一，聯航股價則上漲百分之一點三。

美國 達美航空 聯航 彭博 川普

延伸閱讀

航空燃油上漲122%航班恐受影響 民航局：已要求業者擬定應變計畫

聯航CEO晤川普提議合併美航 恐面臨嚴格監管審查

亞馬遜要買下這家衛星公司了？加速布局對決馬斯克的星鏈

航空業世紀併購？ 聯航傳有意合併美航 勢必引發反壟斷審查

相關新聞

土耳其校園傳槍響釀16傷！學生紛紛逃竄 槍手自戕身亡

土耳其一所中學今天發生校園槍擊案，一名曾就讀該校的攻擊者返回母校開槍，造成包括學生在內共16人受傷，槍手隨後自戕身亡。土...

川普作圖自比耶穌 「川粉」這次挺不下去怒批褻瀆

美國總統川普十二日在社媒分享看似將自己刻畫為耶穌的人工智慧（ＡＩ）生成圖，並嚴詞抨擊教宗良十四世，不只受到宗教界人士指責，保守派支持者也罕見砲轟這是「褻瀆」、要求道歉，連向來與川普交好的義大利總理梅洛尼也發聲力挺教宗。

攻伊朗後脫序言行不斷 川普「真瘋」還是「裝瘋」掀爭議

紐約時報十三日報導，包含批評天主教教宗，美國總統川普近來反覆無常的行為與極端言論，又加劇圍繞他多年的爭論，即他到底是「表面瘋狂實則精明」或「純粹就是瘋了」。

匈牙利總理奧班剛敗選 范德賴恩急推歐盟共識決改革

屢次阻擋歐盟援烏提案的匈牙利總理奧班，在十二日國會大選敗給政治新秀馬札爾，十六年政權將易主。歐盟執委會主席范德賴恩十三日呼籲歐盟乘勢推動改革歐盟外交政策的共識決機制，轉向實施限制性多數決。

航空業世紀併購？聯航喊併美航 掀反壟斷疑慮

彭博引述知情人士報導，美國聯合航空執行長柯比已拋出和美國航空合併的大膽構想，這即使在親商的川普政府執政之下，也勢必面臨嚴格審查。

批戰爭惹怒川普…教宗訪聖奧古斯丁出生地 向反戰理論神學家致敬

近日因反戰立場而與美國總統川普互批的教宗良十四世，今天來到曾定義戰爭正義與否的天主教神學家聖奧古斯丁位於北非阿爾及利亞的...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。