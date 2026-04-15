匈牙利總理奧班剛敗選 范德賴恩急推歐盟共識決改革

屢次阻擋歐盟援烏提案的匈牙利總理奧班，在十二日國會大選敗給政治新秀馬札爾，十六年政權將易主。歐盟執委會主席范德賴恩十三日呼籲歐盟乘勢推動改革歐盟外交政策的共識決機制，轉向實施限制性多數決。

根據歐盟現行共識決策機制，提案需由全體成員國一致同意，若廿七個成員國其中之一反對就無法過關。奧班政府數度在援助烏克蘭與制裁俄羅斯的提案投下反對票；英國倫敦大學學院學者奧瓦德克說，自二○二二年以來，匈牙利行使否決權廿一次，占歐盟史上對外交和預算議題行使否決權總數的近一半。

范德賴恩十三日在記者會說，匈牙利國會大選的結果使歐盟變得更加強大、更加團結，歐盟將盡快與新政府就各項議題及更多領域展開合作。

范德賴恩同時強調，應藉著這次機會審視歐盟內部的制度，特別是將一致同意的共識決策機制轉為限制性多數決（ＱＭＶ，即只需同意的成員國達至少十五國且共占歐盟人口至少六成五），避免造成系統性阻撓；歐盟成員國應善用這股趨勢，實際推動這項議題。

歐盟成員國領袖於去年十二月達成協議，將從二○二六至二○二七年間提供烏克蘭九百億歐元貸款，以填補即將出現的財政缺口。然而原本在會議中承諾不加入擔保機制但不阻撓貸款的匈牙利，隨後態度轉為反對，使得這個政策卡關。

奧班在三月中旬舉行的歐盟領袖峰會期間，對貸款仍持反對立場，引來多位歐盟領袖批評，其中歐洲議會議長梅特索拉更表示，奧班既然做出承諾，就必須貫徹，這是歐盟理事會的精神，也是各機構間誠信合作的體現。

此外，歐盟對俄羅斯的第廿輪制裁方案也因為匈牙利持反對意見，目前仍在磋商。

另，勝選的馬札爾十三日說，感謝俄羅斯與中國大陸「接受」選舉結果，希望兩國像匈牙利一樣，對務實合作抱持開放態度，也提到將與歐盟及北約（ＮＡＴＯ）緊密合作，但未立即談到與美國總統川普之間的關係。川普在匈牙利競選期間支持奧班。