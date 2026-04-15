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攻伊朗後脫序言行不斷 川普「真瘋」還是「裝瘋」掀爭議

聯合報／ 國際中心／綜合報導
伊朗媒體刊登嘲諷川普的漫畫。歐新社
伊朗媒體刊登嘲諷川普的漫畫。歐新社

紐約時報十三日報導，包含批評天主教教宗，美國總統川普近來反覆無常的行為與極端言論，又加劇圍繞他多年的爭論，即他到底是「表面瘋狂實則精明」或「純粹就是瘋了」。

美以伊二月底開戰以來，川普多次語出驚人，包括揚言消滅伊朗文明、炸光伊朗電廠，還抨擊教宗，並發布人工智慧（ＡＩ）合成圖片將自己套上耶穌形象，隨後又刪除。現在若干昔日盟友也開始質疑他愈發失態，甚至堪稱「失心瘋」。

對此白宮駁斥，川普思路敏捷，使對手一直坐立難安。但紐時說，川普的失控發言使各方質疑美國在戰時的領導能力。長期質疑川普心理狀態是否適任的民主黨人，再度齊聲呼籲啟動憲法第廿五修正案，以「失能」為由將總統免職，這樣的聲音更已蔓延至退役將領、政治右派乃至川普昔日盟友。

近期與川普決裂的前共和黨籍聯邦眾議員格林，就認為揚言摧毀伊朗文明「已不是強硬言辭，而是瘋狂」，主張動用憲法第廿五修正案。極右派播客主持人歐文斯也稱，川普有種族滅絕傾向的「失心瘋」。極右翼網站「資訊戰爭」創辦人瓊斯坦言，川普確實「聽起來腦子不太靈光」。

這股質疑的風氣還未擴散到國會，共和黨議員和內閣部會在公開場合上，仍對川普保持忠誠。啟動憲法第廿五修正案需內閣同意，因此實際以該條文迫使川普去職的可能性很低。

但近期多項民調顯示，對川普適任性的質疑聲音確實變多。川普去年一月已成為就職時最年長的美國總統，現年近八十歲。

路透／益普索二月民調顯示，六成一的受訪美國民眾認為，川普隨年齡增長變得更反覆無常，只有四成五認為他「思路清晰且能應對挑戰」，低於二○二三年的五成四。線上民調機構「輿觀」去年九月民調發現，四成九受訪的美國人認為川普年紀過大，不適任總統，高於二○二四年二月的三成四。

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