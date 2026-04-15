川普作圖自比耶穌 「川粉」這次挺不下去怒批褻瀆

美國總統川普十二日在社媒分享看似將自己刻畫為耶穌的人工智慧（ＡＩ）生成圖，並嚴詞抨擊教宗良十四世，不只受到宗教界人士指責，保守派支持者也罕見砲轟這是「褻瀆」、要求道歉，連向來與川普交好的義大利總理梅洛尼也發聲力挺教宗。

據美聯社等外媒報導，川普在現已刪除的上述圖中化身耶穌基督般的角色，在追隨者圍繞下為病患治病。這引發大批死忠「川粉」反彈，大量留言怒斥這是名副其實的褻瀆，在ＭＡＧＡ（讓美國再次偉大）支持者群體遭遇罕見譴責。

保守派評論員巴沙姆在社媒Ｘ寫道，「不知總統是覺得幽默還是受到什麼物質影響，或有什麼能為這種離譜褻瀆行為辯解。他必須立刻將圖撤下，並向美國人民和上帝尋求寬恕」。共和黨全國委員會青年諮詢小組前共同主席霍利漢在Ｘ說，這是嚴重褻瀆，信仰不是道具，「當政績已足以證明一切，不必將自己塑造成救世主」。

許多批評者隨後因川普刪圖而表示讚賞。美國福坦莫大學宗教與文化中心主任吉布生說，美國天主教徒是否會因川普上述圖文倒戈很難說。美國喀爾文大學歷史學家梅茲認為，川普的鐵粉不會動搖。

美國天主教主教團主席、總主教考克利，以及明尼蘇達州主教巴隆嚴厲批評川普上述圖文。巴隆說，川普的言論「極不當且不尊重」。美國「基督教廣播網」知名親川普評論員布羅迪也喊話川普刪圖，「你不是上帝，我們都不是。這種行為已越界」。

川普抨擊教宗的言論也引發義大利朝野反彈。川普十二日批評良十四世的外交政策後，梅洛尼十三日說，認為川普對教宗的言論令人無法接受，「教宗是天主教會領袖，他呼籲和平、譴責一切形式戰爭是理所當然」。梅洛尼十四日又說，與良十四世站一陣線，若宗教領袖對政治領袖唯命是從「我不會非常舒服」。