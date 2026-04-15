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滅伊朗文明、抨擊教宗…頻頻失控 紐時：川普可能「失心瘋」

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電

自2月28日對伊朗開戰以來，美國總統川普語出驚人的程度更甚以往，包括揚言消滅伊朗文明、抨擊教宗。現在連一些昔日盟友也開始質疑他愈發失態，甚至以「失心瘋」形容。

川普上周威脅要炸光伊朗電廠，還揚言「會整個文明滅亡」，12日晚間以「在犯罪問題上軟弱、在外交政策上糟糕透頂」來抨擊呼籲和平的教宗良十四世，並發布一張用AI合成自己成耶穌形象的圖片，隨後加以刪除。

教宗良十四世上周譴責伊朗戰爭後，川普抨擊教宗支持伊朗擁核。良十四世13日澄清無意爭論，將持續為反戰發聲；川普同日堅稱，良十四世的說法「錯了」，在伊朗等問題軟弱，不打算道歉。

紐約時報指出，近期川普反覆無常的行為與極端言論，再度加劇圍繞他多年的爭論：川普究竟是「表面瘋狂實則精明」，還是「就是瘋了」。

白宮駁斥外界，稱川普思路敏捷，讓對手一直處於緊張狀態。但紐時認為，川普的失控發言在戰時引發各方對美國領導能力的質疑；雖然過去美國不乏執政能力受質疑的總統，然而在當代還從未出現某位總統的狀態穩定性，像如今這般被檢視。

長期質疑川普心理狀態是否適任的民主黨人，再度呼籲啟動憲法第25修正案，以「失能」為由將總統免職，更引人注目的是，如今這樣的聲音已蔓延至政治右派乃至川普昔日盟友之中。

美國 紐約時報 耶穌

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