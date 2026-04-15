埃及前外交人士：匈牙利變天恐重塑親俄以立場及能源

匈牙利國會大選由保守派領袖馬格雅勝出，結束奧班政府16年執政。先前在埃及外交體系工作的人士向中央社表示，這雖屬歐洲內部政治變化，但過去親俄、親以色列的匈牙利與兩國的關係變化，可能也會間接影響中東發展。

新總理馬格雅（Peter Magyar）領導親歐洲聯盟（EU）的中右翼「尊重與自由黨」（Tisza），以53.6%的得票率，在199席國會拿下138席，具備推動重大改革，如修改憲法的能力。

沙烏地媒體「阿拉伯報」（Arab News）表示，這場選舉是匈牙利政治轉向的重要時刻，可能會推翻奧班（Viktor Orban）過去與歐盟相左的政策。

中東媒體關注匈牙利新政府的焦點之一為匈牙利的立場變化。過去16年，奧班政府與俄羅斯維持密切關係，尤其在能源供應上高度仰賴俄羅斯。

綜合外媒報導，過去在奧班執政期間，匈牙利政府多次在中東和以色列相關議題上，對歐盟的共同立場行使單邊否決權。因此在此次政權更替下，「立場轉向」被視為可能對中東政策產生實質影響。

先前在埃及外交體系工作的人士向中央社說明，匈牙利的政治發展變化可回溯至冷戰時期。二戰結束後，歐洲國家的立場分成以美國為首的西方資本主義陣營，和以蘇聯為首的共產主義陣營。

他表示，匈牙利過去屬於蘇聯勢力範圍，但1956年匈牙利爆發革命，匈牙利政府鎮壓反動，為匈牙利社會埋下人民長期反俄的情緒種子。

奧班在第一任期內以自由派形象崛起，主張擺脫俄羅斯影響。但奧班在2010年重新執政後，其政府與俄羅斯的關係卻越發趨近，在能源供應上極度依賴俄羅斯。

同時，在歐盟內部又多次阻撓對烏克蘭的援助與對俄羅斯的制裁措施，並阻止歐盟對以色列屯墾區政策的批評，加劇與歐盟的對立。

先前在埃及外交體系工作的人士指出，若新政府從親俄轉為親歐盟，歐盟資金將有望重新流入，提振匈牙利長期衰敗的經濟情勢，且該政府也會與歐盟更一致地支持對俄制裁，甚至是對伊朗的政策。

但立場轉向也會使新政府面臨俄羅斯能源供應減少的潛在風險。該名人士表示，在新政府換邊站後，俄羅斯將對匈牙利減少能源供應，匈牙利的能源成本將推高，也勢必需要尋求多元供應來源。這時可能形成對中東地區海灣國家能源的依賴，特別是石油與天然氣輸出。

該名人士也提到，以色列媒體高度關注匈牙利大選後的局勢，並表達深切擔憂。匈牙利境內擁有龐大的猶太人社群。奧班政府長期被以色列視為「歐盟內最堅定的盟友」。

奧班個人多次在歐盟內阻擋對以色列的批評。曾有以色列官員說，匈牙利是歐洲境內對猶太人而言最安全的國家之一。

奧班政府在2025年啟動退出國際刑事法院（ICC）的程序，此舉被視為抗議ICC對以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）發出的逮捕令，並特地將其貿易辦事處遷至耶路撒冷，象徵性地承認耶路撒冷是以色列的首都。

如今隨奧班下台，以色列媒體「新消息報」（Ynet）形容以色列猶如失去一道重要的防火牆，歐盟會更認真考慮對以色列的制裁措施。同時也代表，以色列總理將可能需要更直接面對歐盟對其政策和軍事行動的批評。

這名先前在埃及外交體系工作的人士也強調，匈牙利政權更替並不會讓中東政策翻盤，而是從個人化的親以、親俄路線，回歸到歐盟集體立場。