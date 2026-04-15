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匈牙利奧班結束16年執政 法外長：俄失去特洛伊木馬

中央社／ 巴黎14日專電

匈牙利總理奧班敗選，將結束16年執政。法國外交部長巴霍今天說，俄羅斯總統普丁失去了在歐盟的「特洛伊木馬」；法國媒體指出，匈牙利仰賴俄國能源，未來兩國關係還待觀察。

奧班（Viktor Orban）政府屢次與歐洲聯盟執行委員會唱反調，歐盟執委會指責他不再遵守匈牙利2004年加入歐盟時簽署的條約。

巴霍（Jean-Noël Barrot）在法國國際廣播電台（RFI）節目中說，奧班輸掉上週末的國會選舉，這是他個人的挫敗，也是普丁（Vladimir Putin）等人的挫敗，「普丁失去了他在歐盟的特洛伊木馬」。

匈牙利先前投票否決歐盟援助烏克蘭。巴霍期望即將成為匈牙利新任總理的馬格雅（Peter Magyar）履行承諾，「重建奧班瓦解的一些法治國家支柱，帶領匈牙利重回歐洲國家之列，撤回一些沒有道理的否決票」。

費加洛報（Le Figaro）提到，匈牙利與美國、中國、俄羅斯等一些企圖削弱歐盟的強國維持良好關係，至今也持續向俄國採購能源。

報導分析，奧班敗選，對他的盟友們來說也是一次挫敗，例如德國另類選擇黨（AfD）黨魁韋德爾（Alice Weidel）、荷蘭極右派領袖懷爾德斯（GeertWilders）、法國極右派領袖雷朋（Marine Le Pen）等。

這對普丁也是壞消息，普丁近年已失去數個盟友，包括被推翻的敘利亞前領袖阿塞德（Bashar al-Assad）、被美國抓捕的委內瑞拉前總統馬杜洛（Nicolas Maduro）和命喪美國與以色列聯手攻擊的伊朗前最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）。

政治學者穆賽葛斯（Thibault Muzergues）認為，奧班敗選主因在經濟，他「把匈牙利從中歐領導國家變成如同巴爾幹半島的窮國，腐敗問題極為嚴重」。

報導還指出，馬格雅雖承諾與歐盟重建關係，但他仍是保守派，可能會延續奧班的部分政策，尤其是打擊移民。此外，馬格雅會在多大程度上與俄羅斯保持距離，也有待觀察，他雖承諾將匈牙利重新打造為親歐國家，但匈牙利在石油和天然氣等能源方面，仍須仰賴俄國。

德國 烏克蘭 國會

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