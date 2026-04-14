快訊

追白沙屯拿到「超好吃粉粿」！她PO文尋店釣出老闆 網友心動下單了

鋒面接力報到…明起變天「全台輪流下」 最濕時間點曝光

空降釀反彈？蕭景田見鄭麗文仍無法拍板 藍營人士分析彰化縣長提名卡關主因

聽新聞
0:00 / 0:00

美國印尼防長會面 宣布建立重要國防夥伴關係

中央社／ 華盛頓13日綜合外電報導

美國戰爭部長赫格塞斯今天在五角大廈會晤印尼國防部長夏弗里後宣布，與印尼建立重要國防夥伴關係。

法新社報導，赫格塞斯（Pete Hegseth）在社群平台X發布聲明指出：「為肯定雙方進行國防合作的實力與潛力，我們將雙邊關係提升為重要國防合作夥伴關係。」

根據聯合聲明，這項夥伴關係涵蓋「軍事現代化與能力建構」、「培訓與專業軍事教育」以及「演習和作戰合作」。

聲明指出：「兩國並重申維持印太區域和平與穩定的共同承諾。」

印尼政府強調，該夥伴關係是「加強國防能力的機會」，至於美方希望美國軍機取得飛越印尼領空的權限，雅加達當局目前正「審慎評估」這項提案。

根據全球軍力分析網站「全球火力」（GlobalFirepower），印尼擁有東南亞最強大的軍力。

路透社報導，消息人士透露，印尼外交部日前曾致函警告國防部，美方提議給予美軍飛越印尼領空的全面性許可，具有使雅加達捲入潛在南海衝突的風險。

這封信先前未曾曝光，其內容敦促國防部延後與華府達成最終協議。目前尚不清楚赫格塞斯與夏弗里（Sjafrie Sjamsoeddin）會面時，兩人是否曾討論過這項飛越印尼領空的構想。

兩名印尼消息人士表示，這項提議原定在今天的美印防長會議上簽署。

一位匿名美國官員則說，儘管聲明未提及前述提案，不代表雙方並未私下討論這件事。

華府 美方 美軍 印尼

延伸閱讀

印尼國防部：正與美討論允美軍飛越領空提案

日本戰略轉型／軍工產業 成早苗經濟學火車頭

馬拉松談判21小時無共識 范斯搭機離開巴基斯坦

中東戰爭第43天》美伊談判21小時無結果 最新發展一次看

相關新聞

匈牙利選舉變天，馬札爾如何擊碎奧班的「非自由主義」神話？

2026 年 4 月 12 日，匈牙利選民用選票終結了一個時代。由馬札爾（Péter Magyar）領導的尊重與自由黨（Tisza）在國會大選中以 54% 的得票率，擊敗了長期執政 16 年、僅獲 38% 選票的奧班（Viktor Orbán）政權。

土耳其校園傳槍響釀16傷！學生紛紛逃竄 槍手自戕身亡

土耳其一所中學今天發生校園槍擊案，一名曾就讀該校的攻擊者返回母校開槍，造成包括學生在內共16人受傷，槍手隨後自戕身亡。土...

以美伊戰爭為戒？金正恩視察驅逐艦飛彈試射 專家揭北韓伊朗最顯著差異

北韓中央通信社今天報導，北韓領導人金正恩本月12日視察了從海軍驅逐艦發射戰略巡弋飛彈及反艦飛彈的最新試射。專家認為，此舉...

「沒有我就沒有你」川普槓教宗 轟支持伊朗擁核 良14世回應了

川普總統與教宗良十四世(Pope Leo XIV)近日罕見公開交鋒，教宗11日在祈禱會上針對伊朗戰爭發表迄今最強烈的譴責，且多次暗指川普總統。川普12日晚發文質疑教宗認同伊朗擁核武，甚至直言「沒有我就沒有你」，痛批良十四世「不知感激」，同時拒絕為把自己扮成像耶穌基督的迷因圖道歉，雖然他已撤下。教宗13日澄清，無意與川普爭論，但將持續為反戰發聲。

李在明批以色列對巴人「大屠殺」 以：翻出2024年舊事無法接受

南韓總統李在明近日在社群媒體上發文，將以色列對巴勒斯坦人的軍事行動與納粹對猶太人的大屠殺相比擬，引發與以色列間的外交爭吵，並在南韓國內受到批評。

建軍125年來首位 澳洲任命女陸軍總司令

澳洲國防部長馬勒斯（Richard Marles）13日宣布，陸軍中將柯益爾（Susan Coyle）將出任陸軍總司令，成為澳洲陸軍建立125年來首位女性總司令；馬勒斯形容這是「意義深遠的歷史時刻」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。