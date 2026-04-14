美國印尼防長會面 宣布建立重要國防夥伴關係

美國戰爭部長赫格塞斯今天在五角大廈會晤印尼國防部長夏弗里後宣布，與印尼建立重要國防夥伴關係。

法新社報導，赫格塞斯（Pete Hegseth）在社群平台X發布聲明指出：「為肯定雙方進行國防合作的實力與潛力，我們將雙邊關係提升為重要國防合作夥伴關係。」

根據聯合聲明，這項夥伴關係涵蓋「軍事現代化與能力建構」、「培訓與專業軍事教育」以及「演習和作戰合作」。

聲明指出：「兩國並重申維持印太區域和平與穩定的共同承諾。」

印尼政府強調，該夥伴關係是「加強國防能力的機會」，至於美方希望美國軍機取得飛越印尼領空的權限，雅加達當局目前正「審慎評估」這項提案。

根據全球軍力分析網站「全球火力」（GlobalFirepower），印尼擁有東南亞最強大的軍力。

路透社報導，消息人士透露，印尼外交部日前曾致函警告國防部，美方提議給予美軍飛越印尼領空的全面性許可，具有使雅加達捲入潛在南海衝突的風險。

這封信先前未曾曝光，其內容敦促國防部延後與華府達成最終協議。目前尚不清楚赫格塞斯與夏弗里（Sjafrie Sjamsoeddin）會面時，兩人是否曾討論過這項飛越印尼領空的構想。

兩名印尼消息人士表示，這項提議原定在今天的美印防長會議上簽署。

一位匿名美國官員則說，儘管聲明未提及前述提案，不代表雙方並未私下討論這件事。