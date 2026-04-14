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以美伊戰爭為戒？金正恩視察驅逐艦飛彈試射 專家揭北韓伊朗最顯著差異

中央社／ 首爾14日綜合外電報導
北韓領導人金正恩本月12日，視察從海軍驅逐艦發射戰略巡弋飛彈及反艦飛彈的最新試射。法新社
北韓領導人金正恩本月12日，視察從海軍驅逐艦發射戰略巡弋飛彈及反艦飛彈的最新試射。法新社

北韓中央通信社今天報導，北韓領導人金正恩本月12日視察了從海軍驅逐艦發射戰略巡弋飛彈及反艦飛彈的最新試射。專家認為，此舉意在向美方傳達訊息，並反映北韓正以伊朗戰爭為鑑。

根據國營的北韓中央通信社（KCNA），兩枚戰略巡弋飛彈各自飛行逾兩小時，反艦飛彈則飛行約33分鐘。

KCNA表示，這些飛彈「沿著預設飛行軌道，在西海（West Sea of Korea，又稱黃海）上空飛行，以極高精準度擊中目標」。

試射由崔賢號進行，這是北韓現役兩艘5000公噸級驅逐艦之一，這兩艘軍艦均於去年下水，展現金正恩加強國家海軍戰力的決心。

KCNA指出，金正恩也聽取了另外兩艘建造中驅逐艦的武器系統規畫簡報，它們分別被稱為3號與4號。

據報，金正恩「非常滿意我軍戰略行動備戰能力有所強化」，並重申提升北韓核嚇阻力量是「最重要優先任務」。

南韓慶南大學遠東研究所教授林乙哲（Lim Eul-chul，音譯）表示：「持續從軍艦進行類似試射，是向華府傳達直接訊息，即北韓在戰時將能有效癱瘓美國艦隊及航空母艦。」

林乙哲補充道：「北韓與伊朗最顯著的差異在於，平壤的反艦巡弋飛彈被設計為可搭載戰術核彈頭。」

他說：「北韓正以伊朗戰爭為戒。」

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