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土耳其校園傳槍響釀16傷！學生紛紛逃竄 槍手自戕身亡

中央社／ 伊斯坦堡14日綜合外電報導
土耳其一所中學今天發生校園槍擊案，一名曾就讀該校的攻擊者返回母校開槍，造成包括學生在內共16人受傷，槍手隨後自戕身亡。圖為一名遭抬出的受傷學生。法新社
土耳其一所中學今天發生校園槍擊案，一名曾就讀該校的攻擊者返回母校開槍，造成包括學生在內共16人受傷，槍手隨後自戕身亡。圖為一名遭抬出的受傷學生。法新社

土耳其一所中學今天發生校園槍擊案，一名曾就讀該校的攻擊者返回母校開槍，造成包括學生在內共16人受傷，槍手隨後自戕身亡。土耳其並不常發生校園槍擊事件。

法新社報導，尚勒烏爾法省（Sanliurfa）省長席爾達克（Hasan Sildak）告訴記者，特種安全部隊已進駐位於土耳其東南部尚勒烏爾法省錫韋雷克區（Siverek）的這所學校，學生已被疏散。

電視台畫面顯示，數輛救護車停在校園外待命，學生紛紛逃出校舍。

席爾達克指出，涉案槍手出生於2007年，曾是這所學校的學生，「警方將他包圍時，他選擇自我了結性命」。

他補充道，接下來會徹底調查這起悲劇。

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土耳其 槍擊 校園

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