愛沙尼亞安全報告：中國加強影響力 操作文化交流

愛沙尼亞內部安全局昨日發布2025年度報告指出，中國近年持續擴大在愛沙尼亞的影響力，透過文化交流與邀訪等各種活動，向當地民眾提供經過精心設計的體驗，以塑造對中國的正面觀感。

愛沙尼亞公共廣播公司（ERR）報導，愛沙尼亞內部安全局（Estonian Internal Security Service, ISS）在13日發布的報告指出，中國以文化合作為名，向歐洲派遣宣傳人員，推廣特定敘事的「中國故事」，藉此淡化外界對中國人權問題、不公平經濟行為，及中國支持俄羅斯對烏克蘭戰爭的立場等議題的關注。

ISS表示，中國駐愛沙尼亞大使館近年加強文化活動，並與地方政府合作舉辦各類交流，同時安排與政界及商界人士會面，藉此建立人脈並影響其對中國的看法。同時，中方也積極向年輕族群推動相關工作，包括安排中國大使頻繁造訪學校與大學。

根據報告，ISS指出，中國官方認為由外國人士分享自身訪中經驗更具說服力，因此使館邀請愛沙尼亞政治人物、學者及媒體人士赴中國參訪。2025年間，多名愛沙尼亞政治人物、文化工作者、專家與媒體從業人員訪問中國。

報告舉例，2025年10月，一個媒體代表團在江蘇省政府的安排下前往南京與蘇州，了解中國歷史與科技發展。同月，也有年輕的愛沙尼亞專家前往杭州參加由中國社會科學院主辦的「歐洲－中國青年對話」。ISS指出，中國社會科學院與中國情報機構關係密切。

據報導，去年中國大使館也在愛沙尼亞及波羅的海地區媒體刊登多篇新聞形式的廣告，內容涉及「民主」、「公平貿易」，甚至台灣「歷史上」屬於中國等論述，儘管中國共產黨從未實際統治台灣。

中方也透過支付公關與媒體服務費用，協助安排與當地記者接觸，並尋找願意刊登相關內容的媒體平台。

此外，ISS分析中國在情報活動方面主要鎖定科技、安全等領域人士，透過領英（LinkedIn）等專業平台建立聯繫，並以邀訪中國或周邊國家為誘因，尋求進一步接觸與招募機會。

ISS報告並提到，成立於2022年的「愛沙尼亞－中國商會」，積極接觸當地科技產業與新創公司，提出具吸引力的合作方案，且多直接鎖定技術負責人，而非企業高層或一般聯絡窗口。

ISS也發現，2025年透過職場平台進行接觸的情況明顯增加，近期趨勢為先發布工作機會，再依應徵者篩選接觸對象。具政府背景或從事外交、安全政策領域者，為優先目標。

另據報導，英國情報機構「軍情五處」（MI5）去年11月也曾警告國會與相關人員，留意中國透過領英平台進行的招募活動。MI5早在2023年即指出，已有近2萬名英國人曾被相關帳號接觸。