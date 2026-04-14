加拿大總理贏得國會多數 助推立法並應對美國貿易戰

加拿大廣播公司新聞網今天報導，加拿大總理卡尼為其領導的自由黨政府贏得國會多數席次，這將有助他推動其認為在日益分裂的地緣政治局勢中所需的立法議程。

路透社報導，今天在安大略省（Ontario）與魁北克省（Quebec）舉行了3場補選，其中兩個選區長期以來一直是自由黨（Liberal Party）的票倉。

自由黨已拿下「大學-玫瑰谷」（University-Rosedale）選區，另兩個選區的開票結果目前仍在統計中。

此次勝選讓卡尼（Mark Carney）領導的自由黨在擁有343席的眾議院中，成功取得172席。

「大學-玫瑰谷」席位先前由前副總理方慧蘭（Chrystia Freeland）持有，她在被任命為烏克蘭經濟發展顧問後辭職。

卡尼曾表示，擁有多數地位將有助他更有效地應對由美國總統川普（Donald Trump）發動的貿易戰。

多倫多大學加拿大政治助理教授麥道高（AndrewMcDougall）表示：「他將能夠直接通過立法，而不必為了尋求足夠票數向反對黨妥協。」

在過去的一年裡，自由黨一直依賴保守黨的有條件支持，才能通過經濟與貿易相關的法案。

卡尼已鞏固其領導加拿大的權力，預計至少能執政到 2029年下次全國大選為止。

加拿大上一次出現聯邦政府擁有多數國會地位，是在 2015年至2019年杜魯道（Justin Trudeau）執政期間。