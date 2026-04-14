快訊

清六食堂檢驗報告出爐 腿庫便當等4食品驗出沙門氏桿菌

警犬值勤中「收到全機場廣播」 所有工作人員跟乘客一起為牠慶生：真正國家英雄

布達佩斯之春：匈牙利選舉變天，馬札爾如何擊碎奧班的「非自由主義」神話？

聽新聞
0:00 / 0:00

日本自衛官闖中國使館 犯嫌：夢中聽到神明啟示

中央社／ 東京14日綜合外電報導

日本一名陸上自衛官上月闖入駐日本的中國大使館用地後被捕，調查相關人士表示，犯嫌供稱，「在夢中聽到神明啟示，要阻止中國的強硬發言」。而犯嫌今天再度被警方逮捕。

日本放送協會（NHK）報導，犯嫌村田晃大目前23歲，是隸屬於宮崎縣的陸上自衛隊蝦野駐屯地的3等陸尉（相當於他國陸軍少尉），他因為上月24日侵入位在東京都港區的中國大使館用地內，涉嫌「非法闖入建物」而遭東京都警視廳逮捕。

他面對調查時供稱，「希望與大使會面，並要對方克制對日本發表強硬發言」。

案發後，中國大使館用地的植栽內出現一把疑似為犯嫌攜帶的菜刀，刀刃長度18公分。東京都警視廳今天以涉嫌違反槍刀法，再度逮捕犯嫌。

調查相關人士告訴NHK，犯嫌疑似在事件前一天前往東京，並在網咖度過1晚之後前往現場，之後面對調查供稱，「我在上京前一天晚上，在夢中聽到神明的啟示稱要阻止中國的強硬發言，因此決定侵入」。

調查人士也稱，犯嫌也說明，「並未打算加害大使館的職員等人」。

關於在植栽內起獲的菜刀，犯嫌先前供稱，「希望向大使表達意見，若對方不接受的話，打算自盡」，但是他再度被捕後，則保持緘默。

東京都警視廳將持續且慎重地調查此案。

延伸閱讀

煽動罪被囚3年 中國維權律師余文生出獄

日警方再次逮捕闖入陸使館日自衛隊成員

最明確的公開警告...川普：若中國軍援伊朗 將加徵50%關稅

日本擬在南鳥島放核廢料 地方有意接受調查

相關新聞

匈牙利選舉變天，馬札爾如何擊碎奧班的「非自由主義」神話？

2026 年 4 月 12 日，匈牙利選民用選票終結了一個時代。由馬札爾（Péter Magyar）領導的尊重與自由黨（Tisza）在國會大選中以 54% 的得票率，擊敗了長期執政 16 年、僅獲 38% 選票的奧班（Viktor Orbán）政權。

5月川習會恐生變？南華早報：川普封鎖荷莫茲成「引爆點」中國陷兩難

美國總統川普12日揚言封鎖荷莫茲海峽，13日凌晨改口，宣布禁止船舶進出伊朗港口。南華早報13日報導，專家指出，此舉「使北京陷入政治兩難」，並可能衝擊即將舉行的川普與習近平峰會。

「沒有我就沒有你」川普槓教宗 轟支持伊朗擁核 良14世回應了

川普總統與教宗良十四世(Pope Leo XIV)近日罕見公開交鋒，教宗11日在祈禱會上針對伊朗戰爭發表迄今最強烈的譴責，且多次暗指川普總統。川普12日晚發文質疑教宗認同伊朗擁核武，甚至直言「沒有我就沒有你」，痛批良十四世「不知感激」，同時拒絕為把自己扮成像耶穌基督的迷因圖道歉，雖然他已撤下。教宗13日澄清，無意與川普爭論，但將持續為反戰發聲。

李在明批以色列對巴人「大屠殺」 以：翻出2024年舊事無法接受

南韓總統李在明近日在社群媒體上發文，將以色列對巴勒斯坦人的軍事行動與納粹對猶太人的大屠殺相比擬，引發與以色列間的外交爭吵，並在南韓國內受到批評。

建軍125年來首位 澳洲任命女陸軍總司令

澳洲國防部長馬勒斯（Richard Marles）13日宣布，陸軍中將柯益爾（Susan Coyle）將出任陸軍總司令，成為澳洲陸軍建立125年來首位女性總司令；馬勒斯形容這是「意義深遠的歷史時刻」。

匈牙利變天 右翼總理奧班連任失敗 川普保守派喊痛

在大西洋的另一端，現年45歲的馬札爾(Peter Magyar)12日擊敗執政16年的奧班(Viktor Orban)，當上匈牙利總理。奧班以其反移民立場成為全球右翼的標誌性人物，他的敗選顯示出伊朗戰爭削弱了川普總統幫助海外盟友的能力，也影響保守派。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。