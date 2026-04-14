日本自衛官闖中國使館 犯嫌：夢中聽到神明啟示

日本一名陸上自衛官上月闖入駐日本的中國大使館用地後被捕，調查相關人士表示，犯嫌供稱，「在夢中聽到神明啟示，要阻止中國的強硬發言」。而犯嫌今天再度被警方逮捕。

日本放送協會（NHK）報導，犯嫌村田晃大目前23歲，是隸屬於宮崎縣的陸上自衛隊蝦野駐屯地的3等陸尉（相當於他國陸軍少尉），他因為上月24日侵入位在東京都港區的中國大使館用地內，涉嫌「非法闖入建物」而遭東京都警視廳逮捕。

他面對調查時供稱，「希望與大使會面，並要對方克制對日本發表強硬發言」。

案發後，中國大使館用地的植栽內出現一把疑似為犯嫌攜帶的菜刀，刀刃長度18公分。東京都警視廳今天以涉嫌違反槍刀法，再度逮捕犯嫌。

調查相關人士告訴NHK，犯嫌疑似在事件前一天前往東京，並在網咖度過1晚之後前往現場，之後面對調查供稱，「我在上京前一天晚上，在夢中聽到神明的啟示稱要阻止中國的強硬發言，因此決定侵入」。

調查人士也稱，犯嫌也說明，「並未打算加害大使館的職員等人」。

關於在植栽內起獲的菜刀，犯嫌先前供稱，「希望向大使表達意見，若對方不接受的話，打算自盡」，但是他再度被捕後，則保持緘默。

東京都警視廳將持續且慎重地調查此案。