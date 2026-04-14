「沒有我就沒有你」川普槓教宗 轟支持伊朗擁核 良14世回應了

川普總統與教宗良十四世(Pope Leo XIV)近日罕見公開交鋒，教宗11日在祈禱會上針對伊朗戰爭發表迄今最強烈的譴責，且多次暗指川普總統。川普12日晚發文質疑教宗認同伊朗擁核武，甚至直言「沒有我就沒有你」，痛批良十四世「不知感激」，同時拒絕為把自己扮成像耶穌基督的迷因圖道歉，雖然他已撤下。教宗13日澄清，無意與川普爭論，但將持續為反戰發聲。

發扮耶穌迷因圖 拒道歉

華爾街日報報導，來自芝加哥的良十四世，是天主教史上第一位美國出生的教宗。過去幾周，良十四世持續公開反對美國與以色列聯合對伊朗發動軍事行動。

良十四世10日透過社群「X平台」發文寫道，「上帝不會祝福任何衝突。基督(和平君主)的任何門徒，都絕不會支持那些曾揮舞刀劍，如今又投炸彈的人。」

美聯社報導，良十四世指川普揚言摧毀伊朗文明的言論「令人無法接受」，並在11日於聖伯多祿大教堂的晚禱中直言，這場戰爭源於一種「全能的錯覺」，呼籲各方停止對自我和金錢的偶像崇拜、停止炫耀權力並停戰。

12日晚間，川普搭乘總統專機從佛羅里達飛回華府期間，透過「真實社群」(Truth Social)發文開轟。

川普批評良十四世「在犯罪議題上很軟弱，在外交政策上也很糟糕」，直指教宗認同伊朗擁核，「我不想要一位可以接受伊朗擁有核武的教宗，也不想要一位批評美國總統的教宗，因為我正在兌現壓倒性勝選承諾的政見」。

稱因是美國人 才成教宗

川普聲稱，良十四世能當教宗，僅因他是美國人，「教會認為這樣最有利於應對川普總統」，撂話說「如果我不在白宮，良十四世也不會在梵蒂岡。」

川普呼籲良十四世「振作並履行教宗職責，停止迎合激進左派，專心成為一位偉大的教宗，而不是政客。」

教宗良十四世13日啟程赴北非展開11天的訪問行程，他在飛往阿爾及利亞的教宗專機上，以英文回應媒體說：「我不是政治人物，我無意與他(川普)辯論；訊息始終如一，即促進和平。」

教宗強調，「福音訊息不該被濫用，和平使者才有福。當今世上有太多無辜的人被殺害，我認為必須有人挺身而出」。教宗重申，「我將持續高聲反戰，促進和平、對話及各國多邊關係，尋求公正的解決辦法」。