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李在明批以色列對巴人「大屠殺」 以：翻出2024年舊事無法接受

世界日報／ 編譯中心／綜合13日電
南韓總統李在明。(路透資料照片)
南韓總統李在明。(路透資料照片)

南韓總統李在明近日在社群媒體上發文，將以色列對巴勒斯坦人的軍事行動與納粹對猶太人的大屠殺相比擬，引發與以色列間的外交爭吵，並在南韓國內受到批評。

路透報導，這場爭議始於李在明10日在X轉發一段影片，畫面上的文字聲稱片中顯示一名巴勒斯坦人遭到以色列部隊凌虐後，從一棟建築物的屋頂扔下。李在明並在貼文中寫道，以色列國防軍（IDF）的「戰時殺戮，與猶太人大屠殺並無二致」。

這是李在明罕見在社群媒體上談論國際政治。時值美國和以色列2月28日起對伊朗發動攻擊，引發德黑蘭關閉能源運輸要道荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），而南韓是世界最大石油和天然氣進口國之一，導致李在明政府得想辦法解決能源價格飆升問題。

以色列外交部11日在X發文回應說，李在明「出於某個奇怪原因，選擇翻出一段2024年舊事」，並指出這起事件發生在以色列國防軍對「恐怖分子」執行任務時，也已經過徹底調查。

以色列軍方2024年表示，已對影片中的事件展開調查，並稱片中行為不符合其價值觀。

以色列外交部11日還指責李在明「在以色列的大屠殺紀念日前夕淡化猶太人遭屠殺一事」，其言論「令人無法接受，應當受到強烈譴責」。

以色列的大屠殺紀念日（Yom HaShoah）落在13日，這是為了紀念第二次世界大戰期間遭到納粹殺害的600萬名猶太人。

李在明11日回應說，以色列遭全球指責反人權行為，應有所反省，以色列對他的批評「令人失望」，因為對於有人受苦感到難過是很自然的。南韓外交部當天同樣發文表示，李在明的發言是關於普世人權，對於以色列的「誤解」感到遺憾。

不過，南韓保守派在野黨國民力量黨抨擊李在明未能更審慎發言，且對北韓的侵犯人權保持沉默，顯示雙重標準。南韓主流媒體「中央日報」13日在文章中寫道，應該要有人好好建議李在明，讓他意識到總統言論的分量，以及在社群媒體發表未經過濾的言論恐引發誤解，尤其是可能掀起敏感的國際紛爭。

圖為去年10月巴勒斯坦民眾走在遭以色列空襲後的加薩走廊加薩市廢墟區。（歐新社資料照片）
圖為去年10月巴勒斯坦民眾走在遭以色列空襲後的加薩走廊加薩市廢墟區。（歐新社資料照片）

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