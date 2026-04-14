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建軍125年來首位 澳洲任命女陸軍總司令

世界日報／ 編譯中心／綜合13日電
澳洲陸軍中將柯益爾將出任陸軍總司令，成為澳洲陸軍建立125年來首位女性總司令。（路透）
澳洲陸軍中將柯益爾將出任陸軍總司令，成為澳洲陸軍建立125年來首位女性總司令。（路透）

澳洲國防部長馬勒斯（Richard Marles）13日宣布，陸軍中將柯益爾（Susan Coyle）將出任陸軍總司令，成為澳洲陸軍建立125年來首位女性總司令；馬勒斯形容這是「意義深遠的歷史時刻」。

中央社引述法新社報導，柯益爾在30年的軍旅生涯中，曾派駐索羅門群島（Solomon Islands）、阿富汗及中東地區，累積豐富實戰經歷。

馬勒斯告訴媒體：「柯益爾的成就，意味著她將成為澳洲史上首位女性總司令。」他說：「這是深具歷史意義的一刻。正如蘇珊（柯益爾名字）對我說過的，你看見什麼未來，才有機會成為什麼人。」

澳洲陸軍正進行大轉型，引進遠程火力和無人機，以及其他現代化作戰裝備。柯益爾也強調自己在網路戰等領域的經驗。她說：「我的多元歷練，為我執行指揮任務、不辜負大家的信任，奠定了堅實基礎。」

此外，坎培拉當局12日說，澳洲和美國已允諾投入逾50億澳元（約35.48億美元）支持一系列關鍵礦產計畫，金額幾乎是兩國數月前簽署合作協議時承諾的兩倍，試圖對抗中國領先優勢。

路透報導，這筆資金將由澳洲出口融資機構（Export Finance Australia，EFA）和美國進出口銀行（U.S. Export-Import Bank，EXIM）等機構提供，用於協助澳洲企業開採和提煉對國防、先進製造及能源轉型等產業至關重要的金屬；這個市場長期由中國把持。

澳洲與美國去年10月簽署架構協議時表示，此舉有助美國高科技製造業的再工業化，同時「對抗中國的出口主導地位，確保西方供應鏈韌性」。

根據協議，兩國同意在協議簽署後的接下來六個月內，各自投資至少10億美元，推動總額85億美元的優先關鍵礦產計畫。

澳洲擁有豐富的稀土等關鍵礦產資源，但中國已掌握技術複雜的提煉技術。

澳洲資源部長金恩（Madeleine King）在聲明中表示，兩國正落實雙方在白宮達成的承諾，澳洲優先計畫將支持稀土與關鍵礦物生產。

柯益爾（右）將出任澳洲陸軍總司令，成為首位女性總司令。中為澳洲總理艾班尼斯。（路透）
柯益爾（右）將出任澳洲陸軍總司令，成為首位女性總司令。中為澳洲總理艾班尼斯。（路透）

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