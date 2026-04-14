美伊談判惹毛伊朗內幕曝光！伊朗願暫停濃縮鈾5年 川普回應了

美國與伊朗12日在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德舉行會談，但最終未能達成協議。美國政治新聞網站Axios引述消息人士爆料，美方當時要求伊朗暫停濃縮鈾活動20年；紐約時報則引述知情美伊官員透露，伊朗已於13日回覆，表示最多僅願接受暫停5年，美國總統川普已拒絕。

美伊在核計畫上的分歧，尤其德黑蘭是否同意不再進行濃縮鈾且放棄現有庫存，是談判破局的主要癥結。

消息人士稱，當時美國提議至少暫停20年，且要求將所有高濃縮鈾移出境外。伊朗則堅持這批核材料必須留在國內，但願意在受監督的情況下執行降濃縮鈾。降濃縮鈾的風險在於，伊朗仍持有核材料，未來可能再度濃縮至武器級程度。

Axios另報導，美伊當時談判至12日凌晨，伊朗原本以為雙方達到初步共識，卻被美國副總統范斯的記者會打得措手不及。范斯在記者會中並未表明協議接近完成，並將責任歸咎伊朗，且宣布談判中止，即刻打道回府。

一名知情人士描述：「伊朗人對那場記者會很火大。」