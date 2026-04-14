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川普批評教宗 義總理罕見反駁：譴責戰爭理所當然

中央社／ 羅馬14日專電
義大利總理梅洛尼13日發表書面聲明，指美國總統川普對教宗良十四世的批評令人無法接受。（義大利總理府提供）
義大利總理梅洛尼13日發表書面聲明，指美國總統川普對教宗良十四世的批評令人無法接受。（義大利總理府提供）

美國總統川普批評教宗良十四世外交政策糟糕，向來與川普交好的義大利總理梅洛尼罕見發表聲明反駁，「我認為川普總統對教宗的言論令人無法接受。教宗是天主教會領袖，他呼籲和平、譴責一切形式戰爭是理所當然的。」

梅洛尼（Giorgia Meloni）被視為歐盟領袖當中與川普（Donald Trump）最親近者，她也多次表示義大利可扮演美歐橋梁角色。不過，川普公開批評教宗引發義大利朝野一片撻伐，梅洛尼13日傍晚透過總理府發表書面聲明，嚴厲反駁川普論點。

梅洛尼發表嚴厲聲明的時機與態度轉折引起義國輿論熱議。義大利安莎（ANSA）通訊社報導，梅洛尼13日上午第一時間未針對川普言論發表強硬聲明，僅感謝教宗「以和平為主題」展開非洲之行，在遭到反對派猛烈抨擊後，梅洛尼才公開譴責川普對教宗的「不可接受的言論」。

不過梅洛尼在傍晚的書面聲明中解釋，「我認為我早上的聲明含義已經很清楚，但我現在要更加明確重申這一點。」

安莎報導，梅洛尼最終決定與川普正面交鋒，或許是多種因素共同作用的結果，既有來自反對黨中左翼的巨大壓力，也有對絕大多數義大利民眾情緒的評估，大部分義大利人民反對川普對教宗的攻擊，也反對川普的許多政策。

報導指出，梅洛尼在給教宗的第一份賀信中隻字未提美國總統，這激怒了反對派， 要求「總理必須有所表態」。

川普抨擊教宗的言論在義大利政壇引起強烈反彈。隸屬極右派聯盟黨的副總理薩爾維尼（MatteoSalvini）接受義大利電視台訪問表示，教宗良十四世是天主教徒精神導師，若說有人在為和平而努力，那非教宗莫屬，因此攻擊教宗既不明智也不可取。

左派在野黨民主黨黨魁施萊恩（Elly Schlein）表示，「川普總統對教宗的攻擊和威脅，將其一貫傲慢推向極致，令人無法容忍。」教宗強烈呼籲和平、對話和維護人類尊嚴，卻遭到侮辱，這是極嚴重行為，充分暴露有些人採取壓迫文化、不容許自由聲音。

義大利眾議院議長方達納（Lorenzo Fontana）、參議院議長拉魯沙（Ignazio La Russa）也都發表聲明向教宗致敬，感謝教宗不斷呼籲和平。

綜合路透社和法新社報導，來自美國芝加哥的良十四世近幾週直言批評美國和以色列對伊朗的戰爭，他11日呼籲和平時譴責「戰爭的瘋狂」。隔天川普便發文批評良十四世「對犯罪軟弱，對外交政策很糟糕」。

梅洛尼 良十四世

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