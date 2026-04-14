美伊衝突難獲和平 美學者：川習會恐不會成行

美伊衝突至今尚未落幕，是否有可能衝擊5月中旬的川習會？曾任美國拜登政府商務部資深中國顧問的史丹福大學胡佛研究所（Hoover Institution）中國問題專家易明（Elizabeth Economy）表示，據她了解，如果戰爭在美中領袖會面前還沒有畫下句點，川普北京行恐不會成行。

美國總統川普原訂3月底訪問北京，但由於美國對伊朗採取的軍事行動尚在進行中，因此將訪問行程推遲至5月中旬。

美國前副國務卿畢根（Steve Biegun）日前表示，川普和中國國家主席習近平都希望戰爭能在他們會面之前結束，這也是川普宣布推遲訪問北京時所表達的想法，但現在卻因為伊朗的反應不如美國預期而面臨挑戰；畢根表示，他很確定川普希望在搭上飛往北京的飛機前結束這場戰爭，現在就看他要怎麼完成這件事。

易明13日受邀出席由美國喬治華盛頓大學席格爾亞洲研究中心（Sigur Center for Asian Study）所舉辦的年度講座，易明指出，就她從中方獲知的訊息，如果伊朗戰爭仍在持續進行中，那川習會恐怕不會發生，指如果到時荷莫茲海峽仍處於封鎖狀態，或者飛彈攻擊沒有停止等，中方恐不願鋪上紅地毯迎接川普訪問。

至於美伊衝突是否讓美方在美中談判桌上處於弱勢？美國艾德爾菲大學（Adelphi University）政治學教授王維正評估說，美伊衝突的結果恐怕不如川普所預期，再加上美國民眾正面臨高物價、通膨等問題，川普的民調支持度正在走下坡，甚至共和黨有可能在年底期中選舉中同時失去聯邦眾議院和參議院的多數席次；王維正表示，在這些壓力之下，川普在川習會的談判中恐處於弱勢。

王維正表示，正因為上述這些原因，他預料川普會希望在川習會中達成重大的協議，但川普有可能付出過大的代價來達成這項目標。

易明則認為，這取決於情勢如何發展，如果中國跳出來作為美伊的中介者，得以解決衝突，就有可能讓習近平在談判桌上占得優勢，但如果中國持續傾向沈默，而美國得以成功解決問題，那就是不一樣的結果。