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馬格雅矢言修憲打貪迎新局 盼5月5日就任匈牙利總理

中央社／ 布達佩斯13日綜合外電報導

匈牙利變天，保守派候選人馬格雅（Peter Magyar）以絕對優勢擊敗現任總理奧班（Viktor Orban）。馬格雅向外界表示他將修改憲法、打擊貪腐，開啟匈牙利的「新時代」。

馬格雅表示，新政府將竭力恢復法治與權力制衡體系，同時也將暫停國家媒體播送，直至確保新聞內容公正。

對於烏克蘭議題，馬格雅並不支持基輔迅速加入歐盟。「首先，我們談論的是一個處於戰爭狀態的國家；歐盟接納一個這樣的國家是完全不可能的。」

不過他也說，如果俄羅斯總統普丁（VladimirPutin）主動聯繫，他將勸普丁停烏戰爭。「如果我們通話，我可以告訴他，結束這場持續4年的殺戮戰爭是件好事。」

「這可能只是一次簡短通話，而且我認為他不會聽從我的建議結束戰爭。」

馬格雅同時感謝俄羅斯與中國「接受」選舉結果，希望它們「像匈牙利一樣，對務實合作持開放態度」。

他也提到將與歐盟及北大西洋公約組織（NATO）緊密合作，但未立即談到與美國總統川普之間的關係，對手奧班的競選活動曾獲得川普支持。

「匈牙利人民昨天表示，他們將書寫自己的歷史，而不是在莫斯科、北京或華盛頓」，他補充道。

馬格雅表示，他的政黨獲得前所未有的授權，擁有絕對多數席位，這將有利於推行充滿企圖心的計劃與改革。匈牙利人民投票並非僅為著一個新任期，而是為了徹底改變政權。

這次匈牙利大選被視為極右派民粹主義受挫。馬格雅在擊敗奧班後表示，他將開啟匈牙利的「新時代」。

他敦促與奧班結盟的匈牙利總統蘇尤克（TamasSulyok）「盡快」召開議會。匈牙利總統係虛位元首，必須在選舉後30天內召集新國會，再選出新總理。

「我們國家沒有時間可浪費。匈牙利在各方面都陷入困境。國家被掠奪、洗劫、背叛、負債累累，走向毀滅。」

馬格雅最後表示，他希望最快能於5月5日就任匈牙利總理。

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