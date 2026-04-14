貪腐體系拖累匈牙利經濟 大陸商界：奧班下台可能更好

香港南華早報十三日報導，在匈牙利長期執政的總理奧班，儘管多年來已將匈國打造為俄羅斯和中國大陸在歐洲最好的朋友，但部分中國商界人士認為，他下台也許更好，理由是其貪腐體系已拖累匈國經濟，對投資當地的中企經營造成壓力。

在俄國二○二二年入侵烏克蘭後，匈國仍持續進口俄國能源，也對中國投資持開放態度，並提出反「多元、平等與共融」（ＤＥＩ）等政策，和去年回任的美國總統川普建立密切關係。

而對近年在匈國投資數千億美元的中企而言，聚焦的是布達佩斯政策的穩定性。觀察家及匈國官員也預料，大選後布達佩斯的對中政策不至於出現重大改變。

匈牙利中華商會祕書長鄒順鵬直言，商會最關心的是政策能否保持穩定、一致且透明。他預料中企短期可能面臨政策波動，建議先靜觀「尊重與自由黨」接下來三個月至半年的實際行動後再做評估。旗下有一六○名成員的商會已做好準備，為當地的中企提供這段過渡期的支援。

鄒順鵬說，「沒必要（對大選結果感到）恐慌；我們預期中匈關係將發展下去，這是唯一符合雙方利益的前進道路」。

除了中匈關係，一位歐盟高官也說，奧班下台對中國和歐盟關係很可能沒多大影響。

該位高官提到，匈國新政府外交部可能將不會像奧班政府外交部的做法，即在歐盟阻擋對中國不利的政策，例如制裁中國對香港「反送中」運動的鎮壓，但歐盟預料布達佩斯仍將與中國保持良好關係。