匈牙利變天 執政16年總理奧班敗選

匈牙利政壇變天！現任總理奧班在十二日國會大選落敗，結束十六年的長期執政。在經濟停滯下，匈國選民以近八成的創新高投票率，支持親歐盟的四十五歲挑戰者馬札爾。他同日在大選結果底定後在布達佩斯對歡欣鼓舞的支持者說，「我們解放了匈牙利、奪回家園」；勝選則是一場「奇蹟」。

馬札爾還對支持者說，「我們辦到了；共同推翻奧班政權；匈牙利人民今天對歐洲說Yes」。匈國國會共一九九席，每四年選一次，這次僅「尊重與自由黨」、「青年民主黨」及極右翼政黨「我們的祖國運動」，得票率跨過進入國會所需的最低百分之五門檻。

六十二歲的奧班在選前獲美國總統川普和捷克總理巴比斯及義大利總理梅洛尼等歐洲保守派領袖力挺，但大選結果顯示，奧班領導的民族主義政黨青年民主黨不敵馬札爾領導的中間偏右親歐盟政黨尊重與自由黨（簡稱蒂薩黨）。青年民主黨得票率約三成七八，只拿下五十五席。

得票率過半（約五成三六）的尊重與自由黨，將擁有國會逾三分之二的絕對多數席次（一三八席）。這代表馬札爾政府上台後，可能推翻奧班多年來採取的民族主義路線。

在此次國會大選前夕，川普也不避諱派美國副總統范斯訪問布達佩斯幫奧班拉票。川普自己也又一次表態「挺奧」，在社媒真實社群發文表示，只要奧班的青年民主黨勝選，美國將以「經濟實力」支持匈國。但川普政府的相關介選舉動仍幫不了奧班。

奧班雖已承認敗選，但對支持者指稱選舉結果已將國家與民族命運帶入未知。他說，選舉結果「令人痛心」，「我們沒被授予治國的責任及機會，我已向勝選政黨致意」。英國及歐盟主要國家法國和德國領袖皆對結果表達歡迎，歐盟執委會主席范德賴恩更直言「匈牙利選了歐洲」；反觀克里姆林宮發言人佩斯科夫則說，歐洲與歐盟「都不想奧班又一次勝選」。

匈牙利在奧班執政時加入北約（ＮＡＴＯ），但二○○二年下野；他二○一○年再度上台後執政至今。他在二○一四年、二○一八年和二○二二年連三場大選均取得壓倒性勝利。他這次大選大打「戰爭與和平牌」，指控馬札爾及其領導的尊重與自由黨打算將匈國拖入鄰國烏克蘭的俄烏戰爭泥淖。

然而，大選結果顯示，匈國選民其實更關心醫療保健和經濟等國內問題，匈國經濟已連三年停滯。二○二二年俄羅斯入侵烏克蘭後，匈國經歷歐盟最嚴重的通膨攀升幅度，食物價格漲至接近歐盟平均水準，但匈國平均薪資水準在歐盟廿七個成員國中卻排倒數第三名，使奧班喪失年輕選民支持。