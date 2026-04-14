匈牙利變天 終結16年獨裁 預期牽動與俄、美等國關係

匈牙利政壇變天！現任總理奧班在12日國會大選落敗，結束16年的長期執政。在經濟停滯下，匈國選民以近八成的創新高投票率，支持親歐的45歲挑戰者馬札爾。他宣布將展開多項重大變革，勢將重新定義匈牙利和歐盟、俄羅斯以及川普領導下的美國政府的關係。

匈國國會共199席，每四年選一次，這次僅尊重與自由黨、青年黨及極右翼政黨「我們的國家黨」，得票率跨過進入國會所需的最低5%門檻。

62歲的奧班在選前獲美國總統川普和捷克總理巴比斯及義大利總理梅洛尼等歐洲保守派領袖力挺，但大選結果顯示，奧班領導的民族主義政黨青年黨不敵馬札爾領導的中間偏右親歐盟政黨尊重與自由黨。青年黨得票率約3成78，只拿下55席。

得票率過半的尊重與自由黨，將擁有國會逾三分之二的絕對多數席次。這代表馬札爾政府上台後，可能推翻奧班多年來採取的民族主義路線。

在此次國會大選前夕，川普也不避諱派美國副總統范斯訪問布達佩斯幫奧班拉票。川普自己也又一次表態「挺奧」，在社媒真實社群發文表示，只要奧班的青年民主黨勝選，美國將以「經濟實力」支持匈國。但川普政府的相關介選舉動仍幫不了奧班。

奧班雖已承認敗選，但他說，選舉結果「令人痛心」，「我們沒被授予治國的責任及機會，我已向勝選政黨致意」。英國及歐盟主要國家法國和德國領袖皆對該結果表達歡迎，歐盟執委會主席范德賴恩更直言這是「匈牙利選了歐洲」；反觀克里姆林宮發言人佩斯科夫則說，歐洲與歐盟「都不想奧班又一次勝選」。

匈牙利在奧班執政時加入北約（NATO），但2002年下野；他2010年再度上台後執政至今。他在2014年、2018年和2022年連三場大選均取得壓倒性勝利。他這次大選大打「戰爭與和平牌」，指控馬札爾及其領導的尊重與自由黨打算將匈國拖入鄰國烏克蘭的俄烏戰爭泥淖。

然而，大選結果顯示，匈國選民其實更關心醫療保健和經濟等國內問題，匈國經濟已連續三年停滯。2022年俄羅斯入侵烏克蘭後，匈國經歷歐盟最嚴重的通膨攀升幅度，食物價格漲至接近歐盟平均水準，但匈牙利平均薪資水準在歐盟27個成員國中卻排倒數第三，使奧班喪失年輕選民支持。