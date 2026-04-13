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美軍封鎖生效！川普：靠近封鎖區伊朗船隻 將立即摧毀

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俄國企：幾乎所有俄籍員工已撤離伊朗布什爾核電廠

中央社／ 莫斯科13日綜合外電報導

俄羅斯國營核子企業（Rosatom）總監李卡契夫今天表示，莫斯科已從俄國協助伊朗興建和營運的布什爾（Bushehr）核電廠撤離幾乎所有俄籍員工，僅留少數人駐守。

法新社報導，李卡契夫（Alexei Likhachev）說：「我們在布什爾核電廠已開始最後一輪的輪班」，並表示已有108名員工撤離，目前僅20人留守，包含高階主管和負責廠內設備安全的人員。這是伊朗境內唯一一座核電廠。

自2月28日美伊戰爭爆發以來，Rosatom便持續撤離布什爾核電廠員工。

莫斯科已警告說，對這座核電廠周圍發動攻擊，恐造成「比車諾比（Chernobyl）事件更具破壞性的輻射災難」。

位於伊朗南部的布什爾核電廠，裝有一座1000MW（百萬瓦）的反應爐。自中東戰事爆發後，該電廠周邊地區至少遭到4次攻擊。

這座電廠4月初傳出1名職員遭射彈碎片擊中身亡，不過根據伊朗國營媒體和國際原子能總署（IAEA）對該地點的衛星影像分析，布什爾核電廠本身並未受損。

美伊戰爭 俄羅斯 莫斯科

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