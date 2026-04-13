烏克蘭控俄國違反復活節停火 1平民亡、4戰俘遭槍殺

烏克蘭警方今天表示，俄羅斯無人機昨天在烏克蘭東部前線頓內茨克州（Donetsk）發動攻擊，造成1人死亡，這事件發生在為紀念東正教復活節而宣布的停火期限屆滿之前。

路透社報導，烏克蘭警方發布聲明指出，一架FPV無人機昨天在德魯日基夫卡市（Druzhkivka）發動攻擊，造成1人死亡、1輛汽車損毀。

俄羅斯與烏克蘭互相指控對方違反為期32小時、從11日下午至12日午夜（台灣時間今天上午5時）的停火協議。

烏克蘭警方另表示，今天凌晨1時46分（台灣時間上午6時46分），克拉莫托斯克市（Kramatorsk）也遭攻擊，造成1死1傷。

頓內茨克州長稍早曾在通訊軟體Telegram發文指出，當地12日有2人死亡。

烏克蘭戰俘協調總部今天援引第14軍團一名發言人的話，表示在「所謂的『復活節停火』期間」，俄羅斯軍人還在哈爾科夫州（Kharkiv）槍殺4名烏克蘭戰俘。

俄羅斯方面未即時回應。路透社目前無法查證相關訊息。