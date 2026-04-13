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菲律賓控中國投毒南海爭議水域 危及官兵與生態

中央社／ 馬尼拉13日綜合外電報導

菲律賓今天指控中國漁民在南海的南沙群島水域投放氰化物，危及菲國官兵和海洋生態。當地為南海主權爭議熱點，近來菲中兩國船隻屢次在此爆發衝突。

法新社報導，菲律賓國家安全委員會（NSC）指出，這項投毒行為自去年開始，主要發生在南沙群島（Spratly Islands）仁愛暗沙（Second Thomas Shoal）周邊，當地鄰近重要航運路線，且據稱蘊藏豐富礦產資源。

菲律賓國家安全委員會高層瓦倫西亞（CornelioValencia）在記者會上表示，在仁愛暗沙投放氰化物為「蓄意破壞行為，意在造成當地魚群死亡，剝奪菲國海軍人員重要的糧食來源」。

瓦倫西亞補充道，這些行為也直接威脅菲律賓海軍官兵，因為他們可能會接觸到受汙染水、食用被投毒的魚類，同時毒物也會破壞珊瑚生態。

菲律賓海軍發言人崔尼代（Roy Vincent Trinidad）指出，菲軍去年2月、7月和10月在來自中國漁船的舢板上查獲10瓶氰化物。

崔尼代說，士兵上月目擊另一組中國舢板船員在仁愛暗沙附近水域投毒，該水域隨後驗出含有氰化物。

瓦倫西亞和崔尼代均指控，這些漁民的母船是為中國海軍工作。

根據瓦倫西亞，國家安全委員會預計下週向菲律賓外交部遞交報告，作為菲方可能提出外交抗議的依據。

中國外交部則將這些最新指控斥為「鬧劇」。

死亡 菲律賓 南沙群島

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