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羅比尼示警封鎖荷莫茲海峽恐傷害中國經濟 為川習會添變數

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
「末日博士」羅比尼說，美軍封鎖荷莫茲海峽，可能為川習會添變數。路透
「末日博士」羅比尼說，美軍封鎖荷莫茲海峽，可能為川習會添變數。路透

有「末日博士」稱號的經濟學家羅比尼說，美軍封鎖荷莫茲海峽，將進一步傷害中國大陸經濟，原因是多數伊朗生產的原油流向這個全球第二大經濟體，也可能為川習會增添變數。

羅比尼總經合夥諮詢公司（Roubini Macro Associates）執行長羅比尼，13日在香港的格林威治經濟論壇，與彭博電視主播英格斯對談時指出，美軍封鎖荷莫茲海峽的行動，將升高緊張情勢，為美中關係增添變數，可能進一步延後原訂5月舉行的川習會。

羅比尼說，封鎖荷莫茲海峽，這不是一種具建設性的訪問北京並展開互動的方式。

美國總統川普定5月中旬造訪北京，舉行川習會，羅比尼不認為屆時伊朗戰爭會結束，因為荷莫茲海峽的封鎖可能延續數月，德黑蘭將進行許多報復措施。

他認為，隨著荷莫茲海峽遭封鎖，軍事衝突可能升溫，在持續壓力下，伊朗可能還要二至三個月才會讓步，使川普可能無法在5月訪中前達成目標。而北京可能樂見情勢發展，不要打擾一個犯下「戰略錯誤」的敵人。

另外，由於中國對中東地區高達2,700億美元的投資，也使北京當局在支持伊朗上綁手綁腳。

亞洲集團大中華區合夥人陳澍表示：「中國在波斯灣的利益非常龐大，有人員風險、投資風險，也有能源資源風險。」他指出，北京現在必須「一方面協助伊朗降溫局勢，同時也要安撫波灣國家，確保雙方維持合作關係」。

他說，從長期來看，這甚至可能成為中國「加碼投資波斯灣的機會，因為許多資產估值已經下滑」。

美國 中東 美軍

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