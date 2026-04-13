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印尼國防部：正與美討論允美軍飛越領空提案
印尼國防部今天表示，印尼與美國正討論一項允許美國軍機飛越印尼領空的提案，不過雙方尚未達成協議。
多家媒體昨天指出，美方正爭取其軍機在印尼領空的「全面夜間通行權」，報導並稱印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）已批准這項提案。
針對相關報導，印尼國防部透過聲明澄清，印美兩國仍在討論「合作意向書」（Letter of Intent），目前僅有初步草案，且仍在進行內部磋商；這份草案尚未定案，也不具法律約束力。
印尼國防部強調，印尼領空管轄權屬於印尼，與其他國家簽署的任何協議都會維護印尼主權，並遵守印尼法律。
根據美國政府公告，美國戰爭部長赫格塞斯（PeteHegseth）預計今天稍晚會晤印尼防長夏弗里（SjafrieSjamsoeddin）。
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