秘魯總統大選開票拉鋸 前日裔總統之女暫領先

秘魯昨天舉行總統及國會大選，目前開票結果顯示前日裔總統藤森謙也之女、右翼候選人藤森惠子暫時領先，但幾乎可篤定無人能獲過半選票，6月很可能將舉行總統決選。

路透社報導，根據秘魯全國選舉程序辦公室（ONPE）公布的初步官方結果，在已開出37%選票下，右翼前國會議員藤森惠子（Keiko Fujimori）以17.17%得票率暫居領先，右翼前首都利馬市長亞里阿嘉（Rafael Lopez Aliaga）以16.97%緊追在後。

秘魯總統大選目前並無明顯領先者，且所有主要候選人的得票率均遠低於直接當選所需的50%，6月7日舉行決選幾乎已成定局。在秘魯治安日益惡化、美中影響力競爭愈漸激烈之際，這個全球第3大銅生產國的不穩定狀況恐再延長。

法新社報導，藤森惠子有望挺進總統大選決選，她今天稱首輪投票是擊敗左派「敵人」的一場勝利。她並向媒體發布簡短聲明表示，將自今天展開決選造勢活動。

然而，由於負責分發選舉物資的業者發生物流問題，利馬部分地區的投票所昨天上午延後開放投票。

秘魯當局因此決定，將投票時間延長至當地時間今天下午6時，好讓逾5萬名尚未投票的選民能完成投票。

自2018年以來，秘魯歷經8任總統，接連不斷的彈劾、貪汙醜聞及脆弱執政聯盟導致政府決策陷入癱瘓，外界普遍懷疑新政府能否完成完整5年任期。

此外，這次選舉也具有地緣政治意涵。秘魯與中國的經濟關係日益加深，中國如今已是秘魯最大貿易夥伴，也是秘魯礦業和基礎建設的主要投資者。

這引發華府關切，並在選前加強與秘魯的外交跟安全接觸。秘魯兩位領先的總統候選人均表示，他們將和美國保持密切關係。