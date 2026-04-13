泰國新政府施政綱領挨批 學界與產業界質疑難落實

泰國總理阿努廷日前公布新政府的施政綱領，承諾將帶領泰國走向內部穩定、強化經濟競爭力及爭取國際信任，但因中東戰火引發的全球能源危機等新挑戰，泰國產業界與學界對新政府缺乏信心，批政策空洞缺乏具體行動。

連任的泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）日前在國會報告施政綱領，他表示，將把全球危機轉化為發展經濟的機會，推動經濟結構轉型及強化國際形象與信任等，而針對中東衝突引發的能源危機，則提出將管理燃油與能源價格，並提高生質燃料使用等因應措施。

不過，該施政綱領卻引發學界與產業界的廣泛批評。

曼谷郵報（Bangkok Post）今天報導，經濟學家阿努頌（Anusorn Thammajai）指出，油價高漲導致公共與私人建設計畫放緩，許多承包商因能源與材料成本上漲而放棄工程。他認為，阿努廷政府的第二個任期須更加關注建築業，因建築業與許多行業關係緊密，並提供大量就業機會。

作為人民黨議員，阿努頌呼籲，新政府須解決貪腐問題，並指這是幾十年來一直衝擊泰國經濟的「隱性成本」。他告訴曼谷郵報，政府不能僅將重點放在應對油價波動、公共債務和中小企業困境的政策上，他強調，必須將反貪腐作為優先事項。

另外，產業界也對新政府的施政方向提出質疑，並指出，因應燃油價格暴漲的相關措施，必須優先執行。

泰國工業聯合會表示，中東戰爭已經爆發，並造成包括油價飆升和原材料短缺等嚴重影響，並認為，政府需要調整政策以適應當前形勢。

泰國大米出口協會名譽主席楚吉亞（ChookiatOphaswongse）表示，雖然政府的施政綱領涵蓋所有領域，但他質疑這些政策能否有效實施。

他說：「這些政策與上屆政府提出的政策類似。我們不知道現任政府能否，以及如何將這些政策轉化為實際成果。」

另外，針對泰國新政府的內閣成員與上屆相似，有學者提出批評。泰國素可泰空中大學（SukhothaiThammathirat Open University）政治學者尤塔蓬（Yutthaporn Issarachai）告訴泰國公共電視台（ThaiPBS），新政府的內閣成員與上屆並無太大不同，他質疑新政府能否應對新挑戰，「泰國正面臨因中東衝突所導致的燃油價格上漲衝擊，新內閣成員卻仍維持不變」。

泰國國際貿易專家亞特（Aat Pisanwanich）告訴曼谷郵報，政府的政策必須有清晰的關鍵績效指標（KPI），而不僅僅是動人的言辭。他指出，如果政府無法在政策中明確關鍵績效指標，國家將停滯不前，無法發展。