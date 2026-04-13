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東協籲美伊持續停火協商 實現區域長久和平

中央社／ 馬尼拉13日專電

東南亞國家協會（東協）外交部長今天發表聯合聲明，呼籲美國伊朗持續推進停火談判，朝終結衝突的方向前進，實現區域長久和平與穩定。

菲律賓作為東協輪值主席國，今天以視訊方式主持「中東局勢特別外長會議」，會後發布聯合聲明，對美伊於8日宣布為期2週的暫時停火表示歡迎，並強調唯有透過持續對話與外交努力，才能達成「長久和平與穩定」。

聲明同時肯定巴基斯坦及相關各方對於促進協商的努力，呼籲各方嚴守停火條款，保持最大克制、結束敵對行動，以負責任的態度行事，避免任何可能加劇局勢的行為。

東協外長提及確保海事安全、飛航及航行自由的重要性，呼籲相關方面恢復荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）的「安全、無阻礙與順暢通過」，特別是商船和民用船舶，以降低戰事對能源與民生物資運輸的干擾，緩和全球經濟受到的衝擊。

外長們重申，各國都應透過和平方式解決分歧，尊重他國主權與領土完整。

美國 巴基斯坦 伊朗

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