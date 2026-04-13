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澳洲任命首位女性陸軍總司令 創建軍125年紀錄

中央社／ 雪梨13日綜合外電報導

澳洲國防部長馬勒斯今天宣布，陸軍中將柯益爾（Susan Coyle）將出任陸軍總司令，成為澳洲陸軍建立125年來首位女性總司令；馬勒斯形容這是「意義深遠的歷史時刻」。

法新社報導，柯益爾在30年的軍旅生涯中，曾派駐索羅門群島（Solomon Islands）、阿富汗及中東地區，累積豐富實戰經歷。

馬勒斯（Richard Marles）告訴媒體：「柯益爾的成就，意味著她將成為澳洲史上首位女性總司令。」

他說：「這是深具歷史意義的一刻。正如蘇珊（柯益爾名字）對我說過的，你看見什麼未來，才有機會成為什麼人。」

澳洲陸軍正進行大轉型，引進遠程火力和無人機，以及其他現代化作戰裝備。柯益爾也強調自己在網路戰等領域的經驗。

她說：「我的多元歷練，為我執行指揮任務、不辜負大家的信任，奠定了堅實基礎。」

澳洲 阿富汗

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