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川普嗆封鎖荷莫茲暴露台灣弱點！CNN：台灣人恐遇第一衝擊是這件事

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
多艘油輪和貨船3月11日在荷莫茲海峽海域排隊。美聯社
多艘油輪和貨船3月11日在荷莫茲海峽海域排隊。美聯社

CNN報導，美國總統川普揚言封鎖荷莫茲海峽，暴露台灣在可能遭中國大陸實施海上封鎖時的脆弱性。台灣高度依賴進口能源，一旦北京採取封鎖行動，台灣人的日常生活將迅速受到影響，恐首先面臨限電。

報導指出，台灣約97%能源仰賴進口，支持電網的天然氣庫存僅能維持約11天；而且相關燃料多透過海運輸入，多來自中東，集中進入西岸少數港口。

近年中共解放軍多次模擬封鎖港口與航道，重點在限制進出而非全面入侵；五角大廈評估，中國目前擁有全球最大規模海軍，具備長時間維持封鎖行動的能力。

分析人士指出，北京一方面將台灣問題定位為內政，另一方面批評美國在伊朗與委內瑞拉的軍事行動；然而這些行動也提供中國可援用的論述框架，讓北京未來更容易將對台封鎖合理化為「執法行動」。

CNN描述，一旦封鎖持續，台灣可能首先面臨限電，空調、電梯與手扶梯使用受限，路燈減少、營業時間縮短；若情勢惡化，輪流停電將更為頻繁，交通與供水系統也可能因電力不足而受到影響。

報導指出，半導體工廠雖可能優先獲得供電，但仍難完全避免衝擊。相關設施需穩定且不中斷的電力，一旦停電，將造成重大經濟損失。

在能源對策方面，台灣政府正重新評估核能政策，檢討重啟停機反應爐的可行性，以強化供電穩定。不過，相關計畫仍需經過安全檢查、監管審核及燃料取得等程序，重啟時程可能以年為單位計算，難以在短期內發揮效果。

美國 台灣問題 北京

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