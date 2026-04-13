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伊朗2025年處決至少1639人 創1989年以來新高

中央社／ 巴黎13日綜合外電報導

兩個非政府組織今天表示，伊朗當局2025年期間處決至少1639人，創下自1989年以來新高。這兩個組織同時警告，伊朗1月爆發大規模抗議、之後與以色列和美國爆發戰爭後，德黑蘭當局有擴大使用死刑的風險。

法新社報導，挪威的非政府組織「伊朗人權」（IHR）與法國的「共同反死刑協會」（ECPM）在聯合年度報告中指出，伊朗2025年度1639起處決人數，較2024年的975人增加68%，其中包括48名被絞刑的女性。

報告指出，若伊朗「挺過當前危機，未來極可能更廣泛地將死刑作為壓迫和鎮壓的手段」。

伊朗絕大部分的處決案例都未獲官方媒體報導之下，IHR要求每起處死案例須獲2個消息來源的證實，而2025年得出的數據，代表的是當年絞刑次數的「絕對下限」。

儘管如此，這個數字換算下來，2025年每天平均仍有超過4人遭到處決。

報告指出，這是IHR自2008年開始追蹤以來最高的年度數字，也是自伊斯蘭革命初期、1989年以來最多的一年。

IHR和ECPM警告，數百名抗議者在2026年1月因抗議當局遭控可處死的罪名後，仍面臨判死與處決威脅。這次抗爭遭到當局鎮壓，維權團體指出釀成數千人喪生、數萬人被捕。

IHR主任阿米瑞-莫加達姆（Mahmood Amiry-Moghaddam）表示：「2025年當局平均每日執行4至5起死刑，以製造恐懼、阻止新抗議發生，並延續其搖搖欲墜的統治。」

報告指出，近半遭處決者是因毒品相關罪名判刑。

非政府組織指出，被處決女性至少有48人，這是20多年來最高紀錄，較2024年的31人增加55%。

其中有21名女性因殺害丈夫或未婚夫被處決。維權團體指出，被以謀殺配偶或親屬罪處死的女性，通常長期遭受家暴。

美國 法國 伊斯蘭

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