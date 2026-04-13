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戰火竟也衝擊到馬桶？日本TOTO宣布暫停整體衛浴接單 全因這原料斷供

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
日本衛浴設備製造商TOTO。彭博資訊
日本衛浴設備製造商TOTO。彭博資訊

根據日媒報導，日本衛浴設備大廠TOTO今天（13日）證實暫停預製整體衛浴的新接單，原因是用於衛浴薄膜黏著與塗層的材料中所含的有機溶劑短缺。

有機溶劑是由石油衍生產品石腦油（輕油）製成，因而受到中東戰火導致荷莫茲海峽遭封鎖的影響。

TOTO發言人向彭博表示，公司已於周一通知商業夥伴暫停接單。此次暫停接單適用於預製與模組化浴室，目前尚未決定何時恢復接單。

在《日經新聞》稍早報導此消息後，該公司股價盤中一度重挫達8.8%，為2024年10月來最大跌幅。

近幾周來，愈來愈多日本製造業者必須減產或調漲價格，原因是石腦油供應緊縮，石腦油是塑膠生產的重要原料。根據日本石油化學工業協會數據，日本約有40%的石腦油仰賴中東進口。

TOTO在上周五的聲明中表示，由於中東衝突影響，「無論是國內或國際的原材料採購都變得極度不穩定」。

發言人指出，公司目前面臨用於模組化浴室牆面與天花板塗層的有機溶劑短缺問題。這類浴室在日本公寓中相當常見，通常包含浴缸、防水地板、牆面、天花板與淋浴設備。

另外，日本系統廚具業者Takara Standard也在周一聲明指出，中東緊張局勢正在動搖其石腦油相關材料的供應，其股價一度下跌約6%。

日本衛浴設備大廠TOTO 13日證實暫停預製整體衛浴的新接單。圖為資料照片／TOTO提供
日本衛浴設備大廠TOTO 13日證實暫停預製整體衛浴的新接單。圖為資料照片／TOTO提供

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