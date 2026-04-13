中越習蘇會將登場 分析：聚焦能源、跨域基建

越共總書記蘇林明天將訪中會見領導人習近平。兩國都準備啟動新經濟發展規劃，時機具特殊意義。分析指出，習蘇會將深化兩黨國在安全戰略，及5G、鐵路等跨域基建方面的合作。此外，能源供應預計也將是重點。

越共總書記暨國家主席蘇林（Tô Lâm）14日至17日將應中共總書記習近平之邀，對中國進行國是訪問。

這是蘇林首次同時以黨和國家最高領導人的身分出訪中國，也是不到兩年內，中越兩國最高領導人第三次進行雙邊互訪。

越南共產黨1月剛結束越共第14大，4月則是完成第16屆國會第一次會議，即將進入全新的國家領導與經濟發展模式。中國則剛啟動第15個5年經濟和社會發展規劃，訪問時機具有特殊意義。

越南外交部常務副部長阮明武（Nguyen Minh Vu）向越媒表示，此次訪問「標誌著兩國關係進入新階段，開啟了雙邊關係新篇章」，體現雙邊堅定「同志兄弟」關係的決心。

阮明武指出，將透過此次訪問提升戰略關係與黨際關係，增進政治互信，「推動解決一些遺留分歧和障礙」，表示將「定期維持海洋問題交流、談判與合作機制，控制與妥善處理分歧」。

路透社寫道，此次訪問可能涉及安全合作、電信和鐵路基礎設施等議題。中東戰爭造成能源供應短缺，北京更第一時間限制部分石油產品出口。因此，越南「也可能尋求中國在能源安全方面提供更多幫助，因為越南依賴從中國進口石油產品，包括航空燃油和部分化肥」。

經濟成長為越南政策重要支柱，而中國將會是越南達成兩位數成長目標不可或缺的最重要夥伴。

越通社指出，在貿易方面，2025年，中國成為越南最大的貿易夥伴，而越南成為中國第四大貿易夥伴，雙邊貿易額達到2564億美元，增長24.8%。

就投資而言，2025年中國是在越南第二大投資國，註冊資本總額達57億美元，成長20.4%，以新項目數量而言則是第一大投資國。就旅遊業而言，中國是越南最大的遊客來源市場，預計2025年中國遊客將達到528萬人次，較去年同期成長41.3%。

相較於過去曾經出現「反中情緒」，越南與中國在各方面的合作近年日益密切，彼此重視；即使在南海主權爭議上，兩國都顯得相對克制。

2018年，越南曾因邊境經濟特區開發恐導致中國勢力滲透而爆發大規模示威活動，如今兩國已簽訂數個邊境標準軌距鐵路、智慧邊境口岸和跨境經濟合作區協議。透過「經濟物流走廊」，越南預計將成為中國商品進入東南亞市場和全球航運路線的橋梁。

3月雙方舉辦的首次外交、國防、公安部長級「3+3」戰略對話，也顯示兩國關係進一步深化。

越南仍然強調外交政策中平衡策略。蘇林2024年首次就任越共總書記後，中國是首個出訪國家。但在越共14大連任後，他似乎打破了慣例，除短暫訪問柬埔寨和寮國外，以美國作為首個重要國是訪問國家，出席川普（Donald Trump）總統的「和平理事會」開幕。

同時，河內也必須應對來自西方夥伴的壓力，這些夥伴擔心越南在技術上對北京的依賴程度過高。

獨立媒體The Vietnamese Magazine指出，有報導稱，電信基礎設施，尤其是5G技術部署，可能也會是習蘇會重點議題。

越南國營電信業者近幾個月來與華為與中興簽訂5G合約，引發了外國投資者和安全專家針對資料安全和監控風險的擔憂。

歐盟國際夥伴關係事務執委西克拉（Jozef Sikela）日前示警，中國供應商參與越南5G網路建設，恐令外國企業對投資越南望而卻步，河內不得不斟酌此舉帶來的影響。