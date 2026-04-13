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影片曝光！伊朗打臉美艦「偽裝阿曼船闖荷莫茲未遂」遭飛彈鎖定急調頭

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
多艘貨船3月11日在波斯灣、鄰近荷莫茲海峽。路透
多艘貨船3月11日在波斯灣、鄰近荷莫茲海峽。路透

美國中央司令部日前證實派遣2艘驅逐艦穿越荷莫茲海峽，伊朗媒體12日公布革命衛隊海軍影片聲稱，美艦強闖荷莫茲未遂，還一度偽裝成阿曼商船，未料抵達波斯灣入口後隨即遭伊軍巡弋飛彈鎖定，只差幾分鐘可能就被摧毀殆盡，最終在伊朗下達30分鐘撤離通牒下倉皇撤退。

美國與伊朗11日起連夜在巴基斯坦舉行談判之際，美軍表示，出動2艘配備導引飛彈的驅逐艦「彼得森號」（U.S.S. Frank E. Peterson）與「麥可墨菲號」（U.S.S. Michael Murphy）成功穿越荷莫茲海峽，意在表明通行自由並為掃雷行動預作準備。

伊朗英語新聞電視台12日引述伊軍高層安全消息人士調查稱，美軍行動期間試圖關閉位置回報系統，甚至偽裝成阿曼籍商船，沿著阿曼一側海岸線航行；同時刻意選擇貼近海岸、穿越淺水區的航線，企圖以隱蔽與欺敵方式進入波斯灣。

根據報導，革命衛隊海軍當時正在富查伊拉（Fujairah）周邊巡邏，迅速攔截。「彼得森號」原本要依既定航線繼續前進，卻隨即發現已遭巡弋飛彈雷達鎖定，同時遭革命衛隊艦艇逼停，還有無人機在上空監控。

「彼得森號」透過國際16頻道接獲通牒，要求在30分鐘內調頭並離開該區域，否則將成為攻擊目標；在一度堅持前行並遭到最後警告、距離遭摧毀期限僅差數分鐘的情況下，調查指出，雙方通話紀錄顯示，美方最終完全遵從革命衛隊警告。

根據該電視台公布影片，一艘大型軍艦航行於海面上，上空另有一架直升機。影片中，應為伊朗軍方人員要求美艦改變航道返回印度洋，否則將成為攻擊目標。隨後，美艦回應依據國際法通行，無意發起挑戰。

接著，伊方人員連續三次發出最後警告，並對阿曼海域所有船隻廣播，要求遠離任何戰艦10英里以上，稱已準備好在不經警告的情況下對其開火。

美軍 巡弋飛彈 伊朗

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