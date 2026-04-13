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中國駐菲大使：兩國緊張已趨緩 海上局勢總體可控

中央社／ 台北13日電

中國駐菲律賓大使井泉近日會見菲華新聯公會、旅菲華僑工商聯總會代表時指出，當前中菲關係出現緩和跡象，海上局勢總體可控。

綜合陸媒中新網、環球時報報導，井泉10日作了上述表示。他說，中菲雙方恢復政治對話並已展開3輪對話，海上局勢總體可控，「雖然一些勢力還在滋事，但我們堅定有力應對，對方掀不起大風浪」。

他並稱，「針對反華勢力污蔑抹黑，使館與之展開針鋒相對輿論鬥爭，對方占不到便宜」。

與此同時，井泉表示，1至3月，中國到菲律賓的遊客達12萬人次，年增57%。今年第一季中菲合力逮獲7名涉綁架、詐騙等的中國籍嫌犯，遣返40多人。

井泉還表示，兩國經貿合作也面臨新的機遇，「但我們不能掉以輕心，要多想辦法以正壓邪」。

中菲過去數年在南海衝突不斷，關係持續緊張。環球時報報導，菲律賓能源高度依賴進口，約9成石油來自中東，在國際能源市場波動下承受較大壓力。

菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）稍早前曾表示，中國在化肥供應等方面提供很大幫助，並指馬尼拉持續嘗試「將領土爭議與經貿合作區分處理」。

小馬可仕同時表達希望重啟南海油氣合作的意願。中菲兩國隨後於3月28日、時隔3年舉行南海問題雙邊磋商機制會議。

環球時報社評指出，南沙群島東部的ReedTablemount等海域油氣資源豐富，一旦開發便能從根本上改善菲律賓的能源供應現狀。

不過，社評稱，深水油氣開發技術門檻高、投資巨大。菲律賓自身在技術、資金和設備上均嚴重匱乏，而中國擁有先進勘探裝備，具備全流程開發能力；雙方在杜特蒂（Rodrigo Duterte）時期曾簽署油氣合作諒解備忘錄，有一定合作基礎，「希望菲律賓能夠認清形勢，以足夠的誠意與北京相向而行」。

中東 南海 菲律賓

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