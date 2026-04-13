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日本擬開放出口武器 在野呼籲中央嚴格審查

中央社／ 東京13日綜合外電報導

日本政府計劃修改出口防衛裝備的現行規定，根據共同社掌握的修改草案概要，將原則上同意具有殺傷能力武器的完成品出口。日本3個在野黨今天建議中央嚴格審查相關出口。

根據日本現行「防衛裝備移轉三原則」的運用指針，日本目前能輸出的裝備僅限「5類型」裝備，分別為救難、運輸、警戒、監視、掃雷5種目的。

自民黨與日本維新會在去年10月簽訂的聯合執政協議書明確記載，將廢除僅限出口「5類型」裝備的規定，兩黨今年3月也曾向日相高市早苗提議放寬相關規定。

共同社報導，日本政府正在協調廢除僅能出口「5類型」裝備的規定，內容包含原則上允許具殺傷能力武器在內的完成品出口。日本政府預計在本月修改防衛裝備移轉三原則與運用指針。

在野黨中道改革聯合（簡稱中道）、立憲民主黨、公明黨的政調會長，今天連袂在國會與內閣官房長官木原稔會面，並提交放寬防衛裝備出口的建議書。

建議包含要求高殺傷能力的武器出口，要經過內閣會議決議，以讓日本政府全體負起相關責任；同時也要求超過一定金額的案件，有義務要事前通知國會等，主張應該嚴格審查。

木原表示，「政府目前的草案若有不充分之處，將評估3個在野黨的提案」。

中道的安全保障部會長河西宏一也共同出席遞交建議書，他在會面過後告訴媒體，「並非全然反對裝備移轉政策。這是為了打造理想安保環境的重要政策手段」。

上述3黨也透過意見書表示擔憂，「求快不求品質的政策轉換，可能喪失國際性信賴，以及對和平外交帶來負面影響」，主張應該設計嚴格的制度。

根據共同社掌握的修改草案概要，日本政府預計根據防衛裝備品是否有殺傷與破壞能力，分為「武器」與「非武器」類。而出口這些物品到陷入衝突的國家，也將設立例外規定，留有相關餘地。

而作為牽制機制的焦點為日本國會的參與程度，目前日本政府的草案概要內容為僅在事後「通知」國會。

日本 日本維新會 木原稔

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