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油價飆漲引發抗議 愛爾蘭宣布燃料減稅

中央社／ 倫敦12日綜合外電報導

油價高漲引發愛爾蘭貨運業者抗議活動，一度威脅到國家緊急服務運作。愛爾蘭政府今天召開內閣會議後，宣布對汽油與柴油的減稅措施。

法新社報導，面對中東戰爭引發油價飆漲，愛爾蘭貨運業者與農業承包商自7日起展開一連串示威活動。

財政部長哈里斯（Simon Harris）今天在記者會上表示：「政府聽到你們的聲音。我們已經有所行動，今天也會進一步採取措施。」

此次宣布的措施包括：柴油與汽油每公升減稅10歐分；原訂5月上路的碳稅調漲案，也延至10月的預算案中實施。

業者上週的抗議行動，包括動用車隊在高速公路上慢速行駛、在都柏林市最繁忙街道阻礙交通，後來演為封鎖愛爾蘭唯一煉油廠及至少兩座燃料儲存設施。

截至今天為止，仍有一些抗議活動在進行，示威已進入第6天。許多加油站油料售罄，政府早前呼籲民眾切勿恐慌搶購。

昨天，警方在武裝部隊的支援下，派遣人員維護公共秩序，清除在愛爾蘭南部懷特蓋特（Whitegate）煉油廠的封鎖。

愛爾蘭警察總長凱利（Justin Kelly）說，封鎖「國家重要基礎設施」的行為，「已造成燃料短缺，直接衝擊到醫院、救護及消防等緊急服務」。

他譴責封鎖煉油廠是「非法行為」，並指這是由一些決心「挾持國家」的人所為。

油價 愛爾蘭

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