日相高市重申欲修憲 有意為國會提案鋪路

日本執政黨自民黨昨天召開第93屆黨大會，身兼自民黨總裁（黨主席）的日相高市早苗在演講提到修憲議題時表明，「希望明年黨大會時，達到可謂提出動議有眉目的狀態」。

「讀賣新聞」報導，高市這番話展現出儘早向國會提出修憲動議的意願。

高市率領自民黨在今年2月的眾議院選舉大勝，她接著在選後表明，將挑戰修改憲法。

日本修憲的程序是各黨向國會提交草案，接著由眾議院與參議院的憲法審查會審查。眾參兩院全體議員2/3以上贊成通過的話，再交付公民投票。公投贊成票超過有效投票總數1/2，即可修憲。

自民黨目前在眾議院單獨掌握2/3席次，但在參議院，即使加上聯合執政夥伴日本維新會，仍未達過半。

在這屆會期之中，眾議院憲法審查委員會已經於本月9日展開討論，各黨也紛紛在審查委員會陳述意見。

報導指出，是否能著手擬定緊急事態條款的修正條文草案成為焦點。高市在黨大會強調，「憲法是描繪我們想建立何種國家的理想藍圖」，並表示「讓我們堂堂正正地詢問國民吧」。

時事通信社報導，高市也在黨大會表示，「不是為了討論而討論，應該做的事情是為了決斷的討論」，強調應該加速眾議院與參議院憲法審查會的評估作業。

自民黨昨天也通過2026年的運動方針，基於眾議院選舉勝利，指出「這是建立能贏得所有選舉基礎的絕佳機會」，並宣布將「全力投入」地方選舉與參議院選舉。

運動方針也明確寫入以向國會提出修憲草案為目標。（編譯：楊惟敬）1