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菲美澳南海聯合巡航 強化協同作戰能力

中央社／ 馬尼拉13日專電

菲律賓與美國、澳洲最近在南海完成今年第2輪「多邊海事合作活動」（MMCA）聯合巡航演訓，以加強彼此的協同作戰能力，共同維護區域安全。

菲律賓軍方今天表示，菲律賓武裝部隊、美軍印太司令部（INDOPACOM）與澳洲國防軍（ADF），於9日至12日在「西菲律賓海」（WPS）進行MMCA聯合巡航演訓。

「西菲律賓海」是菲律賓對在南海聲索海域的官方稱呼，範圍包括從領海基線向西延伸200海里專屬經濟海域，因與中國依歷史性權利主張的南海海域重疊，雙方長年衝突不斷。

菲律賓軍方指出，這是菲律賓今年與理念相近的國家舉行的第2輪MMCA，也是近3年來的第16輪，最新一輪MMCA凸顯了「三方日益深化的防務合作，以及對區域安全的共同承諾」。

此次演訓，菲律賓軍方出動近海巡邏艦「蘇萊曼王號」（BRP Rajah Sulayman）、FA-50輕型戰機、獵鷹（W-3A Sokol）多用途直升機等，海岸防衛隊也派出多用途反應艦「艾奎諾號」（BRP MelchoraAquino）。

美國動員兩棲登陸艦艾希蘭德號（USS Ashland）；澳洲則派出巡防艦「土烏巴艦」（HMASToowoomba），MH-60R海鷹直升機和P-8A海上巡邏機（P-8A Poseidon）。

演練項目包括海上補給、會合程序、通訊、海域態勢感知、分區戰術暨值班軍官演習、飛越、攝影、夜間編隊航行以及總結演習等。

此次演訓的重點之一是由美軍艾希蘭德號將菲律賓海軍作戰工兵旅的裝備，從馬尼拉運送到巴拉旺省（Palawan）公主港市（Puerto Princesa）。菲律賓軍方形容，這實質展現菲美部隊的後勤協同作戰能力。

菲律賓於2023年11月開始與美國舉行「海事合作活動」（MCA）聯合巡航，再於2024年4月擴大為「多邊海事合作活動」，邀請日本、加拿大、澳洲、紐西蘭等理念相近國家參與。

菲律賓軍方稍早曾透露，MMCA雖然名為演訓，但已逐漸轉為「實際作戰設計的一環」，是菲律賓在南海對抗中國擴張的策略之一。

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