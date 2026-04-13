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從崇拜者變對手 馬格雅「一磚一瓦」拆除奧班體制

中央社／ 布達佩斯12日綜合外電報導

不過幾年前，馬格雅還坐在前排為奧班（Viktor Orban）的演講鼓掌；沒多久後，馬格雅卻身分丕變，成了這位民族主義領導人最棘手的挑戰者。

馬格雅2024年迅速崛起後曾告訴法新社：「他們稱我為（總理奧班政黨）青年民主黨（Fidesz）內『永遠的反對派』。」

今天，匈牙利選民決定讓馬格雅不再只是「永遠的反對派」，他在一場投票率創歷史新高的選舉中，結束奧班長達16年的執政。這場選舉預計將震動俄羅斯，並在包括美國總統川普白宮在內的西方右翼圈子中引發連鎖反應。

路透社報導，馬格雅領導的中右翼、親歐洲聯盟（EU）的「尊重與自由黨」（Tisza）擊敗奧班的民族主義政黨「青年民主黨」。初步結果顯示，「尊重與自由黨」將在擁有199個席位的議會贏得137個席位，即2/3的多數席位。

無論是在社群媒體上還是競選活動中，45歲、保守派的馬格雅都是熟練的溝通者。他承諾變革，發誓要「一磚一瓦」地拆除奧班整個政治體系。

認識馬格雅本人的人都說，他追求完美、脾氣急躁，但會為自己的缺點道歉。

過去兩年間，馬格雅幾乎馬不停蹄地巡迴全國，承諾遏制貪污並修復公共服務，「尊重與自由黨」聲勢隨之水漲船高，一躍登上了民調榜首。

總部位於華沙的東方研究中心（OSW）首席分析家薩德基（Andrzej Sadecki）表示，馬格雅曾在體制內的身分，正是他竄起的強大推力。

薩德基告訴法新社：「當他說這個體制從內部腐爛時，對某些前青年民主黨選民而言格外有說服力。某種程度上，馬格雅就像20年前的奧班，但他沒有那些包袱、腐敗和執政期間犯下的錯誤。」

1989年，身為年輕律師的奧班因公開要求蘇聯撤軍，一躍成為匈牙利民主化運動的英雄。當時年僅9歲的馬格雅，還在臥室牆上貼了這位民主先鋒的照片。

馬格雅去年告訴Fokuszcsoport播客：「當年那股政權更迭的激昂氛圍，深深觸動了還是孩子的我。」

馬格雅的姓氏Magyar，字面意思就是「匈牙利人」。

兩年前，馬格雅突然走入公眾視野，起因是他的前妻、時任奧班政府司法部長的瓦爾加（JuditVarga），因一宗赦免性侵案件引發公憤而辭去所有政治職務。

馬格雅隨即與執政黨切割，指責其腐敗並散布政治宣傳，表示他已對青年民主黨感到幻滅。

在透過YouTube頻道Partizan的一次訪談，從幾乎完全沒沒無聞到聲名鵲起後，僅僅4個月，馬格雅的新政黨就在2024年6月的歐洲議會選舉中取得30%得票率，排名第2，壓倒其他所有反對派。

●廣泛影響

奧班的失敗不僅對匈牙利，對歐洲及其民粹主義極右翼都具有重大意義。

2010年以來，奧班一直致力建立他所稱的「非自由民主」（illiberal democracy），限制媒體自由與非政府組織活動，並削弱司法體系的獨立性。

奧班與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）以及美國總統川普建立良好關係，但多次與歐盟發生衝突；歐盟因對匈牙利民主標準的擔憂，凍結了數十億歐元資金。

相較之下，馬格雅承諾重建匈牙利的西方導向，要在2035年前結束對俄羅斯能源的依賴，同時與莫斯科維持「務實關係」。他也承諾解凍歐盟資金，以協助振興停滯的經濟。

與奧班不同的是，馬格雅原則上並不拒絕烏克蘭有朝一日加入歐盟的權利，但尊重與自由黨的綱領並不支持基輔快速入歐。與青年民主黨一樣，尊重與自由黨反對歐盟接收移民的配額，並將保留奧班時期為阻擋非法移民而建造的邊境圍欄。

分析家表示，在尊重與自由黨執政下，布達佩斯與歐盟之間的緊張關係可能有所緩解——此前奧班否決了一項900億歐元對基輔的援助計畫，使關係進一步惡化。

● 與體制的衝撞

馬格雅在這次選舉中借鑑奧班的策略，發起深入青年民主黨農村大本營的草根競選活動。他的集會總是出現大量的國旗，這是一種奧班式的、訴諸匈牙利選民愛國心的作法。

維拉和唐納．布林肯開放社會檔案館（Vera andDonald Blinken Open Society Archives）的高級研究員托卡（Gabor Toka）表示，馬格雅清晰一致的訊息以及對社群媒體的熟練運用，是其迅速崛起的原因。

馬格雅1981年出生於法律世家，從小就對政治著迷，而他學的也是法律。大學期間，他與奧班現任幕僚長古亞斯（Gergely Gulyas）結為好友，並結識了瓦爾加。兩人2006年結婚，瓦爾加後來成為奧班政府的司法部長。

兩人育有3個兒子，2023年離婚。

馬格雅形容自己有宗教信仰，並表示他喜歡烹飪以及與朋友和兒子們踢足球。

去年12月，馬格雅被問到進入政壇後有何變化時，暗指媒體形容他脾氣暴躁的報導說，「現在我會先數到10了」。

美國 蘇聯 匈牙利

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