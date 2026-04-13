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菲中洽談海警溝通機制 菲律賓外交部：符合總統指示

中央社／ 馬尼拉13日專電

菲律賓政府正與中國就修訂海岸防衛隊（海警）合作機制進行協商，菲律賓外交部強調，相關協商符合總統小馬可仕的既定政策，且不會損及菲方在南海議題上的主權立場。

中國駐菲大使井泉3月間透露，菲中海警正在洽談合作，備忘錄草案已接近完成。然而，在兩國南海摩擦依然不斷的背景下，菲律賓部分團體對合作抱持疑慮態度，菲律賓海岸防衛隊發言人塔瑞耶拉（JayTarriela）更公開表示，海岸防衛隊並未參與相關協商。

菲律賓外交部昨晚發布聲明，否認相關討論「不透明」、在菲律賓海岸防衛隊不知情的情況下進行。

聲明說，菲律賓海岸防衛隊司令加文（Ronnie GilGavan）今年1月就曾致函外交部，通報與中國海警談判的進展，並提交最新備忘錄草案，請求外交部協助了解中方態度。

菲律賓外交部說明，菲律賓海岸防衛隊與中國海警早於2016年即已簽署備忘錄，同意設立「海岸防衛隊共同委員會」；雙方自2024年著手討論該備忘錄的更新與修訂。

菲律賓外交部重申，修訂重點在於恢復菲律賓海岸防衛隊與中國海警之間的溝通管道，並予制度化，不涉及政治敏感的行動領域，特別是聯合巡航。

聲明強調，相關討論符合總統小馬可仕（FerdinandMarcos Jr.）的指示，與中國保持溝通管道暢通，菲方將依據聯合國海洋法公約（UNCLOS）及2016年南海案仲裁結果，堅定維護國家主權、主權權利與管轄權。

菲律賓與中國於3月下旬曾在福建舉行南海問題雙邊磋商機制（BCM）第11次會議，討論議題包括海警溝通。菲律賓外交部聲明表示，談判進展均有通報相關官員，包括國家安全顧問、外交部長以及海岸防衛隊司令。

除恢復海警溝通機制之外，外交部也不排除與中國在南海爭議海域共同開發油氣，同樣強調這符合小馬可仕的指示，透過外交途徑與中國接觸，包括能源相關事宜。

菲國政治評論員海達里安（Richard Heydarian）3月底曾在南華早報發表文章，指出美伊戰事正把作為美國傳統盟友的菲律賓慢慢推向中國。

海岸防衛隊 小馬可仕 南海

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