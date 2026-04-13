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匈牙利變天奧班承認敗選 歐洲國家反應一次看

中央社／ 巴黎12日綜合外電報導

自稱是歐洲聯盟（EU）「眼中釘」的匈牙利總理奧班（ViktorOrban）在治理國家16年後，於今天的國會大選中承認敗給保守派候選人馬格雅（Peter Magyar）。

以下是歐洲國家對匈牙利大選的主要反應：

● 法國

法新社報導，法國總統馬克宏（EmmanuelMacron）在與馬格雅通話後於社群平台X上發文說：「法國歡迎這場勝利，這不僅是民主參與的勝利，更展現了匈牙利人民對歐盟價值的堅持，也是匈牙利身為歐洲一份子的勝利。」

法國極右翼政黨國民聯盟（National Rally）黨魁巴德拉（Jordan Bardella）向奧班致意，稱他是「偉大的愛國者」。

● 德國

德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）在社群媒體上表示：「我期待與你合作。讓我們共同努力，打造一個強大、安全，最重要的是團結的歐洲。」

● 英國

英國首相施凱爾（Keir Starmer）在社群平台X上發文指出：「這是歷史性時刻，不僅是對匈牙利而言，對整個歐洲民主來說也是。」

義大利

義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）祝賀馬格雅贏得「明確的選舉勝利」，但她也特別感謝她的「好友奧班」過去幾年來的「密切合作」。

西班牙

西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）在社群平台X上表示，「今天，歐洲勝利了，歐洲價值勝利了」，並向匈牙利公民祝賀這場「歷史性選舉」。

● 歐洲聯盟

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）在社群平台X上以英文和匈牙利文寫道：「匈牙利已經選擇歐洲。」

她說：「今晚，歐洲的心臟在匈牙利跳得更加有力。」

● 烏克蘭

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）祝賀馬格雅「大獲全勝」，並承諾將與匈牙利新領導人合作。

澤倫斯基在社群平台X上發文說：「我們已準備好會面並展開建設性合作，以造福兩國並促進歐洲的和平、安全與穩定。」

烏克蘭總理思維里登科（Yulia Svyrydenko）表示：「匈牙利已明確且堅定地對任何試圖把他們的國家拖回莫斯科勢力範圍的企圖說『不』。」

● 愛沙尼亞

愛沙尼亞總理麥克爾（Kristen Michal）對匈牙利選舉結果表示歡迎，稱「這是在團結的歐洲中，為自由而強大的匈牙利做出的歷史性選擇，拒絕那些無視自身利益的勢力」。

● 愛爾蘭

愛爾蘭總理馬丁（Micheal Martin）表示：「我期待與總理當選人馬格雅合作，基於我們同是歐盟成員國以及對共同價值的承諾，致力於加強愛爾蘭與匈牙利之間的雙邊關係。」

● 克羅埃西亞

克羅埃西牙總理普蘭科維奇（Andrej Plenkovic）在與馬格雅通話後表示：「我期待進一步強化克羅埃西亞與匈牙利之間的合作，無論是在雙邊關係還是在歐洲層級。」

梅爾茨 義大利 西班牙

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