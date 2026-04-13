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奈及利亞清剿激進分子 空襲誤炸市場傳200死

中央社／ 奈及利亞邁杜古利12日綜合外電報導

路透社引述奈及利亞地方議員及居民的說法今天報導，軍方戰機昨晚在追擊伊斯蘭激進分子的過程中，誤擊東北部吉利村莊一處市場，恐造成至少200人身亡。

奈及利亞空軍聲明指出，軍方已啟動「平民傷害事故調查小組...立即前往事發地點展開調查」。

據悉軍方在清剿激進組織時，空襲誤炸位於波諾州（Borno）與尤比州（Yobe）交界的吉利村（Jilli）一處市場。

空軍稍早曾表示，已在波諾州吉利村一帶擊斃伊斯蘭基本教義派組織博科聖地（Boko Haram）的激進分子。

鄰近的尤比州政府隨後也聲明指出，州界附近一處市場遭到空襲，當時許多民眾都聚集在市場買菜。

波諾州是叛亂分子活動的核心地帶，長期動亂已造成數千人死亡，數百萬人流離失所。

吉利村的傳統領袖、選區議員蓋達姆（Lawan ZannaNur Geidam）向路透社表示，這起市場空襲事件極為嚴重。據目前了解，已有超過200人喪命。

路透報導，另有3名居民及國際人道援助機構一名主管證實此次空襲事件，以及傷亡估計。

死亡 伊斯蘭 空襲

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