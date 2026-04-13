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匈極右敗選 美民主黨：接下來換MAGA

世界日報／ 編譯彭馨儀／綜合報導
匈牙利反對陣營領袖馬札爾12日在大選中獲勝後，在首都布達佩斯向支持者講話。(路透)
匈牙利反對陣營領袖馬札爾12日在大選中獲勝後，在首都布達佩斯向支持者講話。(路透)

匈牙利中間偏右在野黨「尊重與自由黨」(TISZA)贏得大選，終結總理奧班(Viktor Orban)長達16年執政。奧班承認敗選，「選舉結果雖痛苦，卻也明確。我們沒有獲得治理國家的責任和機會。我已向勝選政黨表達祝賀。」

政壇新秀馬札爾(Peter Magyar)表示，「匈牙利與數百萬選民再創歷史這一天，4月12日，剛好是加入歐盟全民公投23周年紀念日。」

據路透報導，這次選舉結果是選民選擇歐洲，川普總統與俄羅斯的挫敗。

眾院民主黨領袖傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries)說，「極右獨裁奧班輸掉大選。接下來，國會的川普擁護者與「讓美國再次偉大」(MAGA)極端分子將在11月面臨考驗。」

烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskiy)表示說，「烏克蘭始終尋求與歐洲各國保持睦鄰友好關係，願深化與匈牙利合作。」

歐盟委員會主席范德賴恩(Ursula Von der Leyen)指出，「匈牙利選擇歐洲。一國重拾歐洲之路，讓歐盟更強大。」

英國首相施凱爾(Keir Starmer)表示，「這是匈牙利、歐洲民主的歷史性時刻。」

法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)說，「這是匈牙利人對歐盟價值觀的堅定支持。」

德國總理梅爾茨(Friedrich Merz)表示，「匈牙利人已做出選擇，共建強大安全團結的歐洲。」

波蘭總理圖斯克(Donald Tusk)說，「匈牙利、波蘭、歐洲。再次團結起來！」

挪威首相斯托爾(Jonas Gahr Store)表示，「祝賀馬札爾，勝選對全歐洲意義重大，共同維護歐洲大陸和平與穩定。」

芬蘭總理歐爾波(Petteri Orpo)指出，「匈牙利展現成為歐盟與北約積極成員的堅定意願。」

愛沙尼亞總理麥克爾(Kristen Michal)表示，「恭喜馬札爾勝選！匈牙利拒絕了那些漠視他們利益的勢力。」

立陶宛總統瑙塞達(Gitanas Nauseda)說，「匈牙利大獲全勝！歐洲大獲全勝！」

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